Valentino Rossi, spunta tutta la verità: a svelarla è un rivale storico

Nonostante il suo addio al Mondiale, Valentino Rossi è sempre grande protagonista: l’ultima verità ha stupito tutti

Qualcuno pensava o sperava che Valentino Rossi dopo il ritiro ufficiale dal mondo della MotoGP sarebbe stato più libero e in parte è vero. Ha dedicato molto tempo alla famiglia, a Francesca Sofia Novello e alla piccola Giulietta, ma il suo mondo resta quello dei motori.

Anzi, adesso se possibile ha raddoppiato perché da una parte c’è un suo nuovo mestiere di pilota nell’Endurance, con il sogni di correre la 24 Ore di Le Mans magari già nel 2024. Dall’altra però c’è quello di talent scout e manager, perché il progetto del Team VR46 in MotoGP ma anche la scuderia di suoi piloti che correrono per altre squadre è ampia.

Presto Vale con il suo staff sarà chiamato a prendere decisioni difficili, se vogliamo anche delicate, perché nel 2024 scadrà il rapporto con Ducati e non necessariamente sarà rinnovato. Intanto però ha rimesso sotto contratto Marco Bezzecchi anche per il prossimo anno e da lì si riparte.

I prossimi giorni per lkui però saranno pieni di impegni, perché se questo weekend il Motomondiale sarà impegnato sulla pista di Misano, che è praticamente casa sua e di molti piloti italiani. Non a caso giovedì 7 settembre è atteso da una giornata importante, quella di una grande festa popolare dedicata tutta a lui.

Sarà la sera di “TavulliaVale”, nella centrale piazza Dante Alighieri sotto le mura medievali del paese anche in diretta su Sky Sport. Dalle 20:30 sul palco insieme a Rossi anche tutti i piloti della VR46 Riders Academy e molti ospiti a sorpresa. Poi la consegna da parte del sindaco, Francesca Paolucci, delle chiavi della città, il suo borgo da sempre.

Valentino Rossi, spunta tutta la verità: quel duello è passato alla storia

Oggi il presente del Dottore è fatto anche di queste celebrazioni, ma nella mente dei tifosi ci sono soprattutto i grandi duelli del passato, quelli che un po’ mancano nella MotoGP moderna. Durante la sua lunghissima carriera, prima in 125 e 250, poi nella classe regina, Rossi si è ritrovato a duellare con moltissimi altri campioni.

Alcune sfide sono passate alla storia. Come quella con Max Biaggi, che aveva patito oltre modo l’arrivo in pista di un altro italiano così forte e così personaggio. Ma anche con Casey Stoner, primo a portare un Mondiale alla Ducati, con Jorge Lorenzo che è stato un compagno di squadra fortissimo. Infine con Marc Marquez, per quello che è diventato un testa a testa non solo in pista.

Tra quelli che hanno combattuto con lui, certamente anche Loris Capirossi che vent’anni fa insieme a Troy Bayliss ha contribuito a far nascere il mito della Ducati in pista. La prima vittoria della Casa bolognese in 500 risale al 15 giugno 2003, proprio nel GP di Catalunya al Montmelò che il Circus affronta questo fine settimana.

Una gara tiratissima e un testa a testa appassionante proprio con Valentino che all’epoca era ancora impegnato con la Honda. Quando Rossi sbagliò una frenata, Loris capì che poteva infilarsi e fu così fino al traguardo. E sul podio “qualche boiata delle sue… Ce ne siamo dette tante, in amicizia, in quegli anni”, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport. Oggi entrambi hanno un altro ruolo, ma nessuno ha dimenticato.