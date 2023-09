Laura Cremaschi è incontenibile: che spettacolo in spiaggia

Sembra che riesca a diventare sempre più irresistibile per ogni giorno che passa: Laura Cremaschi incontenibile in spiaggia

I fan da anni sono matti di lei e visto il fisico pazzesco che presenta ogni volta sui social, Laura Cremaschi, non smette proprio di stupire. Sono i fan a soprannominarla La Cremaschina, segno dell’affetto che provano per la splendida showgirl e modella che spesso infiamma social e web. Sembra che riesca a diventare ogni volta più sexy.

Due ruoli all’interno della trasmissione tv, Avanti un altro!. La bellissima Laura però è diventata famosa soprattutto anni fa quando vestiva i panni della Bonas. Ultimamente invece è stata impegnata in un altro format, ma ormai di fan ne aveva già tantissimi. La stupenda trentaseienne infatti è stata una delle tentatrici di Temptation Island della scorsa edizione.

Una personalità a tutto tondo capace di districarsi perfettamente tra Tv, social e web.

Laura Cremaschi incontenibile, spettacolo in spiaggia

La Cremaschi saputo conquistare la tv e da anni ha ormai fatto suo anche il web. Ma già anni fa iniziava la sua carriera come modella, finendo per diventare da giovanissima, Miss Padania nel 2006. In seguito, quando sono arrivati i social ha avuto un ulteriore boost di fama. La sua bellezza ha da subito attirato tanta attenzione, ma non solo quella.

In realtà fu un suo gesto nel 2015 a piacere molto al pubblico e non solo quello maschile. La bellissima bergamasca cresciuta a Milano, soffriva di una fastidiosa acne cistica che per un po’ le ha anche impedito di lavorare. Lei però decise di postare le sue foto per parlare di questo problema. Cosa che non rimase inosservata ed anzi fu apprezzatissima dal pubblico. Oggi intanto, Laura ha un milione di follower al suo seguito. Stavolta però è una foto bollente a far saltare i seguaci dalla sedia.

In costume, la showgirl è praticamente incontenibile. “L’estate sta finendo.. e un anno se ne va”, scrive per il suo post e verrebbe da dire che è un vero peccato. Con l’estate che va via, i fan si perderanno anche le sue foto in costume, che come in questo caso sono tra le più cliccate di Instagram nel panorama televisivo italiano.

Questo scatto però è ancora tutto per loro. Una bella abbronzatura e fisico statuario come sempre, la Cremaschi è perfetta. Il costumino bianco mette in risalto le doti fisiche della modella, il bel décolleté non è tutto coperto e non lo sono di certo le splendide gambe. L’estate sta finendo, ma c’è chi sente ancora caldo a causa sua.