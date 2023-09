“Cacciato”: tutta colpa di Roberto Mancini

Le polemiche in merito allo sbarco di Mancini in Arabia Saudita non si placano: ultime parole sull’ex ct pesantissime

Roberto Mancini ha abbandonato la nave della Nazionale attirando su di sé le critiche di un interno Paese, che tutto si aspettava tranne tempi e modalità di questo tipo. Poco dopo le dimissioni è arrivato poi l’annuncio: Mancini è diventato il nuovo allenatore della Nazionale dell’Arabia Saudita.

Il tutto tra le polemiche poiché non sono mancate, sia dopo la presentazione alla stampa araba che durante le ore successive alla sua decisione di dimettersi, parole grosse contro il presidente Gravina accusato di aver messo mano al suo staff e di averlo rivoluzionato con nomi da lui non richiesti.

Insomma, è vero che Mancini rappresenta già il passato – Spalletti si è da poco presentato come nuovo Ct – ma chiaramente il suo addio fa capire molto del clima che si respirava all’interno degli spogliatoi della Nazionale almeno dalla sconfitta di Palermo contro la Macedonia del Nord che significò addio definitivo al Mondiale (per la seconda volta consecutiva).

Mancini, il ds attacca: “Cacciato per aver detto la mia”

Lo strascico delle polemiche successive alle dimissioni di Mancini continuano a distanza di settimane. E non fanno altro che attizzare un fuoco che dovrebbe in realtà spegnersi definitivamente per pensare all’era Spalletti che comincerà il prossimo 9 settembre proprio contro quella Macedonia del Nord che segnò la fine del sogno degli Azzurri di partecipare al Mondiale in Qatar.

Sulle dimissioni ha espresso la sua opinione il procuratore Fifa ed ex direttore sportivo del Trapani Claudio Anellucci che proprio non ha accettato di buon grado l’addio di Mancini: “L’ho sempre considerato un sopravvalutato, ha avuto tanta fortuna. Conosco tanti allenatori bravi che non hanno avuto fortune nella vita“, afferma senza peli sulla lingua Anellucci ai microfoni di TvPlay.

E proprio a causa dei suoi pensieri sull’ex ct della Nazionale e sui vertici della Federazione è stato allontanato dal Trapani Calcio dove ricopriva il ruolo di ds: “Sono stato cacciato dal Trapani per aver espresso un mio pensiero sui vertici della Federazione“, dice Anellucci ricordando però che quelle sue parole erano state dette a titolo personale e non erano in alcun modo collegate alla società siciliana: “Il mio discorso è stato male interpretato, ho espresso le mie parole come Claudio Anellucci. Se avessi scritto quelle dichiarazioni sul sito del Trapani – conclude il ds – avrei potuto affrontare qualcosa di spiacevole“.

