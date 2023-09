Kayla Simmons, riflessi piccanti: vestito cortissimo e scollatura vertiginosa

Kayla Simmons per l’ennesima volta offre visioni celestiali ai suoi fan, la pallavolista influencer colpisce ancora con un look da sballo

L’estate 2023 sta andando in archivio e sono tanti i ricordi che porteremo piacevolmente con noi. Quelli delle nostre vacanze, ovviamente, utili per rilassarci e divertirci dopo un lungo anno di lavoro. Ma anche quelli legati alle tante bellezze che si sono scatenate sui social a suon di immagini mozzafiato. Hanno lasciato il segno, eccome, le foto postate a ripetizione da Kayla Simmons su Instagram.

Se leggete assiduamente le nostre pagine, sapete già di chi stiamo parlando. Kayla è una delle bellezze emergenti sui social negli ultimi tempi. 27 anni, statunitense, giocatrice universitaria di pallavolo che sta facendo la sua fortuna come influencer, grazie a una fisicità prorompente che non può certamente passare inosservata. E che tra gli States e l’Australia le ha già garantito una certa notorietà apparendo su copertine di magazine prestigiosi.

La fama di Kayla sta giungendo anche in Europa e infatti i suoi numeri sui social sono in costante aumento. Superato di slancio il milione di followers su Instagram e non è certo finita qui, la bellezza eclatante di Kayla può portarla anche oltre. Le immagini estive in Grecia, tra Mykonos e Santorini, hanno fatto furore. Pose in costume davvero micidiali, con curve incontenibili e provocanti capaci di infiammare l’atmosfera e renderla ancora più torrida.

Kayla Simmons, selfie illegale allo specchio: ogni dettaglio è da capogiro, splendida è dire poco

Anche adesso che è tornata a casa, ovviamente, Kayla non smette di farci sognare ad occhi aperti. Sempre attivissima tra post e stories sul suo profilo, ci regala uno di quei selfie che guarderemmo all’infinito senza mai stancarci, quasi ipnotizzati.

Di fronte allo specchio, Kayla esibisce una silhouette statuaria da applausi. Gli stivaloni bianchi contribuiscono a slanciarne più che mai la figura, esaltando gambe perfette che fuoriescono da una gonna davvero mini. L’abitino la incornicia alla grande, con la solita vertiginosa scollatura che si vede quanto basta. Ormai, la Simmons sta diventando una garanzia e non fallisce un colpo.

I fan, sempre più adoranti e in costante aumento, ringraziano. Reactions a non finire di sicuro in questa immagine condivisa nelle stories, l’estate sta finendo ma il bel tempo che ci sarà ancora per un po’ agevolerà altri scatti del genere nelle prossime settimane.