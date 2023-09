Sabrina Salerno rovente in bikini: in piscina è scottante

Sabrina Salerno regina dei social. La cantante e showgirl ligure, tornata in auge anche in tv negli ultimi anni, ha conquistato Instagram

Un milione e trecentomila followers che cliccano sul suo profilo Instagram. Sabrina Salerno sta scalando posizioni nella virtuale classifica delle regine dei social. È una crescita inarrestabile, corroborata dalla rinnovata visibilità che l’ex interprete di brani cult della disco italiana degli anni ottanta ha acquisito da tre anni a questa parte.

La cinquantacinquenne cantante e showgirl ligure, Sabrina è nata a Genova nel 1968, è tornata in auge nel 2020 nel ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo. La sua presenza sul palco del teatro Ariston fu accolta con grande entusiasmo da parte dei suoi fan, vecchi e nuovi. E da lì è ripartita la scalata al successo.

Le qualità innate di ‘animale da palcoscenico‘ hanno fatto il resto. A colpire l’immaginario dei suoi fan, soprattutto tra quelli di sesso maschile, non può non essere la sua indiscutibile avvenenza. Una bellezza tutta mediterranea, che ha fatto di Sabrina Salerno un’icona sexy per almeno due generazioni di uomini.

In questi ultimi anni tra l’altro, grazie a un’intensa attività fisica e a uno stile di vita corretto, la cantante ligure si è riscoperta ancora più attraente e sensuale. Gli scatti postati su Instagram, specie quelli in costume realizzati durante l’estate, hanno mandato letteralmente in visibilio centinaia di migliaia di fan.

Sabrina Salerno, le foto social sbaragliano la concorrenza: fan al settimo cielo

Sabrina in questi anni ha anche trovato il tempo di diventare mamma: nel 2004 è nato il suo primo e unico figlio, Luca Maria, che appare spesso nelle foto postate su Instagram. Ora che l’estate è quasi alle spalle, per la Salerno si aprono nuove prospettive di lavoro. Dopo aver partecipato a un programma televisivo in Spagna, dove è molto popolare, Sabrina conta di tornare in tv anche in Italia.

Ma a proposito dell’estate che in molti casi è sinonimo di vacanze, uno degli ultimi scatti postati dalla cantante genovese ha tolto il fiato a molti: Sabrina è al mare e mentre con gli occhi chiusi si fa coccolare dal sole spicca in primo piano il suo fisico tonico ed esplosivo. Il bikini tigrato, decisamente ridotto, mette in risalto un decolleté così bello e armonioso da lasciare senza respiro. E chi ha qualche anno in più e i capelli brizzolati, non può non sentire in lontananza le note di ‘Boys, boys boys‘.