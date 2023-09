Tennis, ottavi US Open: Arnaldi già spacciato contro Alcaraz? Sinner sfida Zverev

By

Sarà una serata, nonché una nottata molto emozionante quella che si prospetta. Dalle ore 18,30, infatti, andranno in scena gli ottavi di finale degli US Open di tennis, in cui saranno coinvolti anche due tennisti italiani.

La prima gara prevista è quella tra Jack Draper (n. 123) e Andrey Rublev (n. 8). Il 21enne di Sutton è l’unico tennista britannico ad essere andato avanti nella competizione; ora avrà davanti a sé un avversario complicato da affrontare. Finora Draper ha mostrato un ottimo stato di forma che gli ha permesso di battere agevolmente prima Albot, poi Hurkacz ed infine Mmoh. In quest’ultimo caso, a dire il vero, ci sono volute oltre tre ore per portare a casa il successo. La possibilità che Draper superi il russo vale per Planetwin365 3,13 volte la posta, su Unibet e Betclic 3,10.

Gran parte delle attenzioni degli appassionati di tennis italiani, saranno però rivolte alla sfida tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi. Si tratta, per il numero 61 del ranking, della gara clou della sua carriera: non era mai arrivato a giocarsi un ottavo di finale di uno Slam e farlo contro il numero uno al mondo non è cosa da tutti i giorni. Finora il sanremese ha stupito un po’ tutti, costruendo un percorso eccezionale, anche se pensare che possa superare lo spagnolo è decisamente cosa ardua.

Chissà, però, che l’italiano non possa dare del filo da torcere ad Alcaraz quantomeno nel primo set: segnaliamo la quota dell’Over 8,5 Giochi al primo set, su Planetwin365 a 1,79 mentre su Betclic è a 1,77 e su Unibet 1,72. Da prendere in considerazione anche l’Handicap 1 (-9,5 Giochi), immaginando una vittoria con uno scarto di almeno 10 Giochi da parte di Alcaraz: su Planetwin365 parliamo di 1,65 volte la posta, su WilliamHill 1,66 e su Unibet 1,63.

Decisamente più equilibrata la sfida tra Medvedev e De Minaur: in tal caso, si potrebbe puntare sull’Over 36,5 Giochi: su Planetwin365 l’ipotesi vale la quota di 1,85 con Betclic e Unibet che la propongono a 1,81.

Bisognerà attendere fino a questa notte, invece, per poter assistere al match tra Zverev ed il nostro Sinner. Come avvenuto nella scorsa stagione, l’altoatesino punterà a raggiungere nuovamente i quarti di finale dove incontrerebbe il vincente di Alcaraz-Arnaldi. L’iberico lo eliminò nella stessa fase del torneo.

Contro il teutonico, però, le statistiche non sono così felici: Sinner, infatti, ha vinto solo una volta su quattro match. Memorabile l’ultimo scontro diretto, a Montecarlo, con una gara sensazionale vinta dal 26enne amburghese al tie break. Da segnalare l’Over 39,5 Giochi, su Planetwin365 a 1,85, su Betclic è a 1,80 e su WilliamHill a 1,90. Tra i risultati esatti, da provare il 3-1 in favore di Sinner: su Planetwin365 parliamo di 4,22 volte la posta; su WilliamHill 4 e su Unibet 4,25.