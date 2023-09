Mondiali, l’ItalBasket Pozzecco cade al cospetto di Team USA. Ma il bilancio è buono

È finita ieri, poco dopo 16 l’avventura ai Mondiali dell’ItalBasket allenata da coach Gianmarco Pozzecco. La squadra azzurra ha dovuto soccombere contro i più quotati americani del Team USA, come sempre favoriti per il titolo. Ma il bilancio della Nazionale di pallacanestro azzurra è comunque positivo. 100 a 63 il risultato finale per gli uomini guidati da Steve Kerr, che cerca il primo titolo mondiale sulla panchina della Nazionale.

ITALBASKET TRA LE PRIME OTTO AI MONDIALI

Nei prossimi giorni gli Azzurri giocheranno le finaline di consolazione dal quinto all’ottavo posto. L’ultima volta che l’ItalBasket aveva raggiunto un risultato così importante ai Mondiali risaliva al 1998. 25 anni dopo è la Nazionale guidato da Pozzecco, la stessa che ha raggiunto nuovamente le Olimpiadi dopo 17 anni, a tornare ai quarti dei Campionati Mondiali.

La squadra azzurra ha dimostrato di poter calcare certi palcoscenici. E pur non avendo, come nella generazione precedente, grandi protagonisti del basket mondiale, ha una squadra unita negli intenti ma soprattutto completa in tutti i reparti.

La squadra ha dimostrato di avere carattere e mezzi tecnici per giocarsela con tutti, o quasi. Certo Team USA ha stravinto con 37 punti di vantaggio. Tuttavia, per gli Azzurri è stato un pomeriggio problematico al tiro. Qualche conclusione azzeccata in più avrebbe aiutato la formazione del Poz a stare in partita. E alla fine, anche se il ko è stato duro, il bilancio, per via di questi 25 anni trascorsi dall’ultimo piazzamento nelle prime 8, è assolutamente positivo.

PICCOLE SFORTUNE

Un grande risultato quello degli Azzurri che sfortunatamente non basterà per ottenere la qualificazione a Parigi 2024. Infatti, sono i due pass per le migliori squadre europee del torneo e purtroppo con il passaggio di Serbia e Germania alle semifinali, il piazzamento dell’ItalBasket ai Mondiali non basterà per approdare alle Olimpiadi.

Per questo, dovrà passare al classico torneo PreOlimpico. La squadra del Poz dovrà ripetere l’impresa del 2021, vincendo il mini-torneo. La scorsa volta l’ItalBasket riuscì a superare la Serbia a Belgrado (battuta anche nel girone ai Mondiali), ma questa volta potrebbe andare decisamente peggio. Tra le formazioni che parteciperanno ai tornei di qualificazione all’edizione francese dei Giochi, ci sarà la Spagna un vero e proprio spauracchio per gli Azzurri. Nonostante l’eliminazione contro il Canada, la Spagna rimane una squadra molto pericolosa, la più pericolosa.