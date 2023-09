Fiorentina, figuraccia del nuovo colpo: tifosi inferociti

Il nuovo acquisto della Fiorentina di mister Vincenzo Italiano si è reso protagonista di una figuraccia via Instagram: ecco cosa è successo

In questo momento l’Inter di Simone Inzaghi dà la netta impressione di essere ingiocabile quasi per chiunque. Ora ne sanno qualcosa pure mister Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina, usciti nettamente sconfitti dalle mura infuocate di San Siro. Un poker sontuoso ha abbattuto la truppa viola, punita dalle reti di Lautaro Martinez, Thuram e Calhanoglu.

I toscani speravano di strappare quantomeno un pareggio, ma niente da fare. Sicuramente in parte avrà influito la gara di ritorno contro il Rapid Vienna, andata in scena tre giorni prima della sfida del Meazza. Questa partita ha richiesto un notevole dispendio di energie, anche perché la truppa di Firenze all’andata aveva perso di corto muso.

Poi ci ha pensato il solito Nico Gonzalez a regalare alla Fiorentina l’accesso al girone di Conference League, dove la squadra targata Italiano sarà chiamata a superare gli ostacoli Genk, Ferencvarosi e Cukaricki. Avversari decisamente alla portata della Viola. Non bisogna, però, sottovalutare qualunque impegno, a prescindere dal valore altrui. Difatti, è fondamentale l’apporto di ogni elemento della rosa nell’arco della stagione.

In particolare, Italiano fa molto affidamento su Arthur, il quale nel giro di poco tempo si è preso le chiavi del centrocampo toscano. È una pedina alla quale il tecnico nato in Germania non intende rinunciare, anzi. La volontà è recuperare in fretta il miglior Arthur, quello che per un po’ si è visto con la maglia del Barcellona prima del trasferimento alla Juventus.

L’esperienza in quel di Torino non è stata felice (per usare un eufemismo), così come quella in prestito nelle fila del Liverpool di Jurgen Klopp. A causa dei numerosi infortuni, il centrocampista brasiliano ha perso continuità e non è mai riuscito a riprendersi del tutto.

Arthur e la gaffe sui social: la lezione di italiano lo ‘incastra’

Ma adesso ha finalmente trovato un allenatore che lo ritiene indispensabile ed è pronto a puntare su di lui in futuro, se le cose andranno nel verso giusto nei mesi a venire. Chiaramente, è necessario sviluppare una buona intesa con i suoi compagni.

E imparare la lingua italiana può senz’altro aiutarlo ad integrarsi nel miglior modo possibile. Ragion per cui il classe ’96 (27 anni compiuti lo scorso 12 agosto) sta prendendo delle lezioni privati e lui stesso ne ha dato prova pubblicando sul proprio profilo Instagram una storia dove si nota lui in videochiamata al pc.

Lo schermo è aperto e davanti al calciatore compaiono una serie di termini con a fianco la traduzione in portoghese. Tra i vocaboli, però, spuntano pure alcune parole forti come ‘ca**o‘ e spicca anche ‘Juventus‘. Una gaffe che ha generato qualche critica da parte dei tifosi viola. Arthur, poi, ha provveduto ad eliminare la storia.