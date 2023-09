Cecilia Rodriguez: lo spacco è esagerato

Cecilia Rodriguez manda fuori di testa i fan, ancora una volta è magia al primo sguardo grazie alla modella e showgirl argentina

Diversi anni fa, si sono prese la scena di prepotenza, in tempi diversi, e ora sono due celebrità del nostro mondo dello spettacolo. Le sorelle Rodriguez hanno segnato a dir poco un’epoca e continuano a mostrare il loro fascino senza confini. E’ stata prima la volta di Belen, raggiunta in Italia qualche anno dopo dalla sorella minore, Cecilia. Ma quest’ultima ormai non ha proprio più niente da invidiarle.

Per un po’, la ‘Chechu’ ha vissuto inevitabilmente di luce riflessa rispetto alla più famosa sorella. Ma gradualmente, si è costruita il suo spazio nel mondo dello showbusiness e adesso ha un proprio personale seguito, vastissimo, di ammiratori, oltre a essere in prima persona un brand di grande valore, esaltato dalla collaborazione con marchi sempre più prestigiosi.

L’ascesa di Cecilia negli ultimi anni è stata qualcosa di formidabile. Tutto le va alla grande ed è diventata anche una delle bellezze più acclamate sui social. Certo, siamo ancora lontani dai numeri di Belen, che su Instagram può contare su oltre dieci milioni e mezzo di followers. Ma Cecilia sta per raggiungere i cinque milioni e dunque si difende alla grande.

Cecilia Rodriguez, che classe al Festival di Venezia: spacco infinito, gambe da urlo in primo piano

In questo 2023, la minore delle Rodriguez ha già regalato momenti magici, come in occasione del Festival di Cannes, dove è stata una delle bellezze più mozzafiato sul red carpet. Lo stesso copione si sta ripetendo, inesorabilmente, al Festival del Cinema di Venezia. I ripetuti scatti in laguna hanno scatenato in questi giorni un autentico finimondo tra la community.

Testimonial di un celebre marchio, che è sempre presenza fissa in queste occasioni mondane, Cecilia si fa notare con una serie di look davvero da favola. Abito nero aderente, pailettes fluorescenti, gioielli a incorniciare il tutto. E poi uno spacco semplicemente infinito, con gambe spettacolari che accendono una volta di più la passione e la fantasia dei presenti e degli ammiratori via web. Una serata da sogno per Cecilia, che lascia un vistoso segno del suo passaggio ormai dovunque. Scatti da incorniciare per i fan, che la ricoprono di complimenti, meritatissimi.