Nazionale, domani la prima dell’Italia di Spalletti

Domani sarà un nuovo inizio per la Nazionale Italiana, perché sulla panchina azzurra siederà per la prima volta Luciano Spalletti. Il tecnico toscano farà il suo esordio con l’Italia e sarà subito una gara delicata. Contro la Macedonia del Nord bisognerà vincere per rimanere in scia all’Inghilterra nel girone di qualificazione.

SPALLETTI ALL’ESORDIO IN NAZIONALE

A differenza di altri cambi di CT, quello di Spalletti è un incarico nato dall’emergenza. Dopo le dimissioni di Mancini meno di un mese fa non c’è stata la possibilità di organizzare amichevoli che rendessero l’avvio leggero. Domani sera alla Arena Toše Proeski di Skopje, la formazione azzurra si gioca un pezzetto di qualificazione al prossimo Europeo. Con tre punti ritardo dall’Inghilterra, dopo le prime due gare del girone, l’Italia deve assolutamente vincere. I tre punti nella sfida contro la Macedonia saranno fondamentali per presentarsi al meglio alla sfida di martedì contro l’Ucraina.

ESORDIO COMPLICATO

Per Luciano Spalletti quindi esordio in Nazionale subito complicato. Subito tre punti fondamentali da portare a casa. La squadra azzurra non può sbagliare, anche perché in Germania il prossimo anno c’è un titolo da difendere. Vincere significa rimanere incollati all’Inghilterra e, magari, pensare di andare a Wembley a ottobre per pareggiare i conti rispetto alla sconfitta di Napoli.

Non va comunque dimenticato che, per parte di questo gruppo, la Macedonia del Nord rappresenta un incubo. Il playoff di marzo 2022 per andare in Qatar è ancora presente nei ricordi dei tifosi e probabilmente anche nella testa di chi quella sera a Palermo era in campo. Il lavoro di Spalletti, in questi giorni, è stato anche quello di cancellare i brutti ricordi della Nazionale. Fare tabula rasa e pensare solo alla sfida di domani.

NAZIONALE, SPALLETTI RISPETTA LA GERARCHIA DEL CAPITANO

Dopo i dubbi e le chiacchiere dei giorni scorsi, Spalletti ha deciso di fare di Ciro Immobile il nuovo capitano della Nazionale. Il capitano della Lazio è il giocatore in attività e convocato con più presenze, si è dunque deciso di proseguire con la solita gerarchia. Sembra però chiaro che l’era Bonucci è finita, e per il viterbese sarà quasi impossibile riprendersi il posto in vista dell’Europeo. E oggi il nuovo capitano Ciro Immobile sarà in conferenza stampa assieme al tecnico toscano.