Euro 2024, qualificazioni: la “nuova” Italia pronta all’esordio contro la Macedonia del Nord

Campionati in pausa ma sarà comunque un weekend particolarmente divertente, all’insegna del bel calcio. Da questa sera e per tutto il fine settimana, si giocheranno diverse gare valide per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Tra queste, come facile immaginare, la maggior parte delle attenzioni saranno rivolte a Macedonia del Nord-Italia. A quasi un anno e mezzo di distanza da quella tremenda sfida che decretò l’esclusione della nostra Nazionale dai Mondiali del Qatar, l’Italia si trova nuovamente di fronte Trajkovski e compagni. Questa volta, però, sulla panchina azzurra ci sarà un nuovo CT, ovvero Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha sostituito Roberto Mancini ed è pronto ad esordire nel migliore dei modi.

Dopo due gare disputate, gli Azzurri sono fermi a quota 3 punti nel gruppo C, dominato sinora dall’Inghilterra. I macedoni hanno gli stessi punti dei nostri connazionali, ma hanno disputato un match in più. Cosa aspettarsi, quindi, dalla gara di sabato? Barella e compagni, verosimilmente, vorranno sin da subito dimostrare di essere superiori agli avversari, regalando una bella serata al loro nuovo CT. Da prendere in considerazione il segno 2 all’intervallo, su Planetwin365 quotato a 1,75, su Unibet è a 1,72 e su WilliamHill a 1,80.

A prescindere da ciò, non è da escludere una partita non particolarmente ricca di gol. D’altronde, gli ultimi due incontri tra le due Nazionali si sono chiusi con meno di tre reti: che possa confermarsi il trend? Su Planetwin365, l’Under 2,5 vale 2,03volte la posta; su WilliamHill 1,90 e su Betclic 1,99.

Situazione differente per la Francia di Didier Deschamps, dominatrice del gruppo B: i Bleus sono a punteggio pieno dopo quattro partite e stasera affronteranno l’Irlanda al Parc des Princes. La squadra di Kenny, grazie alla vittoria su Gibilterra, ha ottenuto i primi tre punti dopo due sconfitte di fila.

Il trend degli irlandesi fuori dalle mura amiche non è per nulla positivo (una sola vittoria, in amichevole contro Malta, nelle ultime cinque gare disputate) e non sarebbe da escludere un match a senso unico in favore dei Galletti. Da segnalare la quota dell’Handicap 1 (-2), vittoria con almeno tre gol di scarto della Francia, su Planetwin365 a 2,78 con Betclic che lo propone a 2,73 e WilliamHill a 2,75.

Un’altra giocata interessante potrebbe riguarda i gol eventuali messi a segno dalla nazionale di Deschamps: l’Over 2,5 Casa, per esempio, è bancato a 2,18 su Planetwin365; su Betclic a 2,11 e su Unibet a 2,20.

Sempre nel gruppo B, si giocherà un altro match da tener d’occhio, ovvero Olanda-Grecia. Gli Oranje hanno perso malamente all’esordio contro la Francia, per poi aver superato agevolmente Gibilterra: ora sono a 3 punti dopo 180’, mentre gli ellenici sono attualmente a quota 6 punti dopo tre gare. Molto allettante la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, proposta da Planetwin365 a 2,13; secondo Betclic è a 2,00 e su WilliamHill a 2,10.