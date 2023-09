Andrea Delogu infiamma Instagram: l’abito è pazzesco

Sempre sensuale la bella Andrea Delogu che ha voluto condividere con il suo pubblico alcuni scatti dal suo ultimo prestigioso evento

Importanti progetti in vista per Andrea Delogu che ogni volta che appare sui social si mostra affascinante da mozzare il fiato. L’attrice e presentatrice televisiva, ma anche radiofonica, è tornata a far parlare moto di sé sia per i suoi lavori che per la sua vita privata.

Dopo essere stata insieme all’attore Francesco Montanari per circa 4 anni, con la pandemia i due hanno deciso di separare le loro strade e qualche tempo dopo la Delogu sembra aver trovato nuovamente l’amore. Relazione che ha fatto discutere qualcuno visto che lui, si chiama Luigi Bruno, ha appena 24 anni.

Mentre le nei ne ha 41 per una differenza di età di ben 17 anni. Questo, tuttavia, è solo materiale buono per far parlare il web perché all’attrice e al suo compagno le chiacchiere non interessano. I due sono belli e non disdegnano pubblicare sui social foto di loro due insieme. Questa volta, però, la Delogu ha preferito farsi immortalare da sola durante un celebre evento.

Instagram in tilt dopo gli scatti di Andrea Delogu: l’attrice presenta il suo ultimo lavoro

Presenza a Venezia per Andrea Delogu che ha visto il proprio cortometraggio, pellicola dove interpreta il ruolo di una delle protagoniste, fare il suo debutto al Festival del Cinema che si è consumato proprio questi giorni in Laguna. “A voce nuda” si chiama film realizzato dalla Rai che l’attrice sta promuovendo molto, sui social e anche dal vivo.

Per la presentazione alla mostra cinematografica la Delogu ha deciso di mettere in mostra un abito assolutamente incantevole perfetto per mettere in luce la sua bellezza e le sue forme. Specialmente quelle appartenenti al suo lato superiore con spalle, braccia e schiena in bella mostra.

Book di likes per la reginetta del web che ha condiviso alcuni momenti della sua avventura a Venezia con il proprio pubblico, lo stesso che non ha potuto fare a meno di rimanere a bocca aperta davanti a tale visione. Abito nero lungo con gambe coperte per la bella attrice che non vede l’ora di vedere quali risultati le porterà la sua nuova vita professionale.

Il cortometraggio che ha visto la Delogu presentarsi al Festival di Venezia racconta temi molto attuali e cerca di denunciare una delle tante piaghe della società moderna: il ricatto sessuale attraverso il web. La protagonista della pellicola si chiama Camilla, ha 17 anni e nel film prova a sensibilizzare il pubblico raccontando la sua esperienza. Tra gli altri volti noti presenti all’interno del film c’è anche il cantante Mr. Rain.