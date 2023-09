Ranieri fa festa: a gennaio arriva dalla Roma

Claudio Ranieri può essere felice per un potenziale arrivo importante dalla Roma: a gennaio il Cagliari potrebbe concludere davvero un buon affare

I sardi hanno bisogno di rinforzarsi per impostare al meglio la lotta salvezza e in loro soccorso può venire proprio la Roma. Il rapporto tra le due società è molto buono e la presenza di Ranieri non può che agevolare le cose.

Il Cagliari al momento è in penultima posizione in classifica in Serie A, con un solo punto all’attivo. La squadra di mister Ranieri non ha cominciato nel migliore dei modi, racimolando solo un pareggio (contro il Torino) e due sconfitte (con Inter e Bologna). Il calendario di sicuro non è stato clemente con i rossoblu e dopo la sosta per le Nazionali ci sarà bisogno di sicuro di un altro passo.

Il tecnico romano, di grandissima esperienza, ha detto di voler concludere la carriera là dove tutto era cominciato. Con un’opera straordinaria è riuscito a riportare in Serie A i sardi, eliminando ai play-off il favorito Bari. Ranieri sa come funziona il calcio e conosce benissimo le difficoltà di mantenere la categoria. C’è bisogno di allestire una squadra di esperienza e qualità e non tutti i tasselli si sono incastrati al posto giusto nella sessione estiva. A gennaio urge correre ai ripari.

Cagliari, a gennaio può arrivare Marcos Leonardo: la Roma valuta il prestito

Il reparto offensivo del Cagliari preoccupa Ranieri e non poco. L’arrivo di Petagna e Shomurodov si è andato a sommare ai già presenti Pavoletti, Lapadula e Luvumbo. Il giovanissimo angolano è stata la rivelazione dello scorso anno in Serie B, mettendo a segno 5 gol e risultando decisivo soprattutto nelle sfide che contavano.

Il salto di categoria lo ha pagato solo in parte visto che nelle prime tre giornate è già riuscito a sbloccarsi (a Bologna). Ovvio che vicino a lui serva qualcuno più navigato e il solo Petagna potrebbe non bastare. Anche in termini di gol, l’ex punta del Monza non è un mostro nelle statistiche in carriera e quindi per il Cagliari ci vorrebbe un piccolo sforzo in più nel mercato invernale.

A correre in soccorso dei sardi potrebbe essere la Roma, che ha un giocatore da “parcheggiare” per farlo crescere ed ambientare. Stiamo parlando di Marcos Leonardo, talento del Santos che i giallorossi hanno messo nel mirino per l’inverno. I tentativi di portarlo già ad agosto sono svaniti proprio sul più bello, per le richieste eccessive dei brasiliani. L’accordo con il ragazzo è stato però già raggiunto e a gennaio con ogni probabilità sbarcherà in Italia, per una cifra attorno ai 14 milioni di euro (bonus compresi).

Tiago Pinto e Mourinho vorrebbero girarlo in prestito e il Cagliari sarebbe la soluzione ideale, potendo contare sulle sapienti mani di Ranieri per farlo migliorare a dovere. Vedremo se fra qualche mese l’operazione andrà in porto, ma al momento è già più di un’idea.

