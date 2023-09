Nuova squadra per Leclerc, terremoto assurdo in Formula 1

Siamo ormai nella seconda parte del Mondiale di Formula Uno. E intanto impazza il mercato dei piloti, occhio alle sorprese.

Il Mondiale di Formula Uno è ormai nella seconda parte, quella finale, della stagione. Per la classifica vi è poco da dire, Max Verstappen è pronto a riscuotere ed entro poco tempo diventerà campione del mondo per la terza volta. Identica sorte anche nella classifica costruttori dove la Red Bull domina senza avversari.

Intanto le squadre, da quelle più deluse alle rivelazioni, sono tutte a caccia di rinforzi, piloti di qualità ed esperienza che potrebbero cambiare il destino delle monoposto. Una delle situazioni più interessanti è sicuramente quella in casa Ferrari, una delle grandi sconfitte di questa stagione: sia i tifosi che gli stessi piloti attendevano altro, ma alla fine non sono riusciti a fare ciò. Anzi la Ferrari è una delle grandi sconfitte, come ribadito.

Tra Charles Leclerc e Carlos Sainz c’è grande delusione in casa rossa e per questo si pensa al futuro. Il padre dello spagnolo ha di fatto chiarito che Sainz vorrebbe provare una nuova avventura mentre è ancora da decifrare il futuro di Leclerc. La Ferrari crede molto in lui, ma Charles vuole capire meglio la situazione, ha il contratto in scadenza nel 2024 e al momento la situazione rinnovo è congelata. Gli ultimi rumors inoltre preoccupano e non poco i tifosi della monoposto di Maranello.

Ferrari, futuro in bilico per Leclerc

A mettere ‘zizzania’ ci ha pensato ancora una volta il noto consulente Red Bull Helmut Marko; il dirigente austriaco ha parlato del futuro di Charles ed ha lanciato praticamente una vera e propria bomba di mercato. Ecco le sue parole a Formu1a.Uno: “Ci sono stati colloqui con Leclerc per capire se ci fosse la disponibilità che lasciasse la Ferrari”.

Parole importanti e già in Formula Uno c’è chi immagina un super team con Leclerc e Verstappen in Red Bull. Marko non si è fermato qui ed ha rivelato un’altra indiscrezione relativa al pilota di Formula Uno:

“Prima di noi ci ha provato anche l’Aston Martin, loro sono in cerca di un pilota per quando Fernando Alonso lascerà il team”. Questa monoposto è molto ambiziosa ed occhio anche per il futuro di Leclerc, considerato come uno dei papabili per sostituire Alonso. In tutto questo i tifosi della Rossa tremano, consapevoli che il futuro di Charles è tutt’altro che certo.