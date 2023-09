Leclerc, nuovo crollo dopo Monza: Singapore inizia in salita

La fiducia su Charles Leclerc sta venendo meno, arrivano altri segnali che portano così a delle difficoltà concrete per il pilota

Leclerc, pur avendo conquistato il quarto posto a Monza, non sembra essere tra i top del momento ed è una situazione che apre a dei risvolti importanti. La scuderia dovrà cercare una soluzione per questa vicenda.

La Formula 1 cerca di accelerare in vista del rush finale: il prossimo Gran Premio a Singapore potrà rivelare ancora molto sul potenziale delle macchine. Situazione che vede sempre una netta divergenza tra la Red Bull e il resto del mondo. C’è un campionato ormai monopolizzato ma non per questo mancano gli spunti.

Charles Leclerc è un nome gettonato, arrivato dietro a Sainz a Monza e che vive ora un momento di riflessione. Quattro anni fa vinceva proprio in Italia, ora è un pilota dal destino in pista incerto e l’ultimo indizio non fa di certo piacere ai tifosi della Ferrari.

Leclerc, crollo in Formula 1: la situazione in divenire

Si attende il Gp di Singapore in maniera guardinga, considerando come sia fra i circuiti più insidiosi. È una delle piste moderne che non piace alle scuderie, troppi i cambi di strategia da pensare nel corso della gara, che favorirà spesso chi è ben lanciata e senza problemi di macchina. Cosa che in casa Ferrari è abbastanza in dubbio, non è un caso come i bookmakers abbiano retrocesso Leclerc.

Il pilota della Ferrari è tornato molto indietro nella lista dei papabili vincitori della prossima corsa in F1. Il risultato di Monza non ha aumentato il suo credito, anzi è stato valutato solamente come un risultato ovvio considerando la conoscenza della Ferrari sul circuito italiano. Il mini risveglio in casa non porta così miglioramenti di quota, chi punterà su Leclerc e Sainz lo farà con ancora più rischio.

Le quote in F1 ovviamente mettono Verstappen come favorito alla vittoria, cercherà la sua undicesima vittoria e si sta sempre più abbassando come percentuale di affermazione. Puntare sul campione del mondo è ormai abbastanza scontato, alle spalle invece ci sono Perez, Alonso e Russell. Ognuno con una sua storia, il secondo pilota Red Bull cerca una rivalsa, sta prendendo distacchi netti dal suo compagno. Per quanto riguarda Alonso, l’obiettivo è sempre quella vittoria numero 33 che ormai lo perseguita: farla con l’Aston Mastin darebbe un maggiore slancio anche alla scuderia inglese.