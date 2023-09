Juve, stavolta Rabiot non rinnova: ecco dove andrà

Il futuro del calciatore francese resta in bilico. Continuano i rumors sulla sua permanenza in bianconero.

Adrien Rabiot è uno degli uomini chiave della Juve di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese, abile sia a livello tecnico che di quantità, è diventato un perno imprescindibile per l’allenatore francese, che, non può farne a meno.

I suoi numeri nello scorso anno sono stati molto importanti, gol e assist, oltre a prestazioni spesso oltre la media. Per questo motivo la Juve ha lasciato partire diversi calciatori questa estate, ma non Adrien con la società che ha rinnovato accettando le particolari condizioni della mamma agente del calciatore. Un rinnovo a vantaggio soprattutto del calciatore, che, oltre alle commissioni, ha firmato un contratto di 1 anno a 7 milioni di euro e poi potrà decidere il suo futuro.

Adrien potrà valutare la situazione in casa Juve, l’eventuale permanenza di Allegri e soprattutto la fondamentale qualificazione in Champions League, obiettivo principale della stagione bianconera. Numeri importanti con il futuro di Rabiot che resta in bilico; il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e nelle ultime ore sono arrivati importanti rumors sul futuro del calciatore. Rabiot potrebbe non restare a Torino, il suo futuro è in forte bilico.

Juve, Rabiot potrebbe andare via: spunta il top club

Se l’aspetto economico non è un problema e la Juve cosi potrebbe accontentare le richieste del francese e del suo entourage, quello progettuale resta una priorità. E per questo la permanenza di Rabiot è tutt’altro che certa; su Adrien c’è il forcing del Barcellona di Xavi, a caccia di un centrocampista con caratteristiche diverse dagli altri.

Un giocatore fisico come il francese, che, possa cosi affiancare, stelle del calibro di Gavi o dell’olandese De Jong. In parte e con un anno di distanza Rabiot sostituirebbe Franck Kessie, ceduto invece ai club arabi.

Non è ancora andato a segno quest’anno, ma Rabiot resta un centrocampista di primo piano in serie A e la Juve non vorrebbe perderlo a nessun costo. Il calciatore vuole però prima capire le ambizioni del club e per questo questi mesi saranno decisivi ai fini del risultato.

Il club bianconero ha iniziato bene la stagione, sette punti in tre gare e una squadra che sembra già ben organizzata. Oltre a ciò va detto che la Juve, a differenza di tutte le altre big, non ha l’impegno con le coppe e questo, alla lunga, potrebbe essere decisivo ai fini del risultato. La Juve aspetta Rabiot, ma il francese prende tempo.