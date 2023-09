Formula 1, scelto un altro pilota: annuncio imminente

Il divorzio tra Perez e la Red Bull è sempre più probabile. Intanto, il team ha già individuato il sostituto eventuale del messicano

Siamo ormai giunti alla parte finale del campionato 2023 di Formula 1 e diversi team stanno già iniziando a pensare al futuro. Tra questi c’è la Red Bull che, tra una vittoria e l’altra, si sta interrogando su chi affiancherà Max Verstappen nelle prossime stagioni. Come è noto, infatti, la posizione di Sergio Perez all’interno della squadra di Milton Keynes è estremamente a rischio.

Dopo un buon inizio di campionato, condito da una vittoria e due secondi posti, Perez è incappato in un lungo periodo di crisi, contrassegnato da errori clamorosi e risultati al di sotto delle aspettative. Fatto che ha creato non poche tensioni tra il messicano e i vertici del team. In particolare, il severissimo Helmut Marko ha più volte manifestato pubblicamente la propria perplessità circa l’operato del pilota.

Red Bull, Perez addio? Il possibile sostituto

Nelle ultime gare ‘Checo’ – che occupa la seconda piazza della classifica iridata – ha mostrato segni di ripresa, ma qualcosa nel rapporto con la compagine austriaca sembrerebbe essersi rotto. Tanto che non si esclude l’ipotesi divorzio a fine stagione.

Un’ipotesi sulla quale si è soffermato lo stesso Marko nell’ambito di un discorso di elogi per Liam Lawson, giovane pilota neozelandese che ha sostituito Daniel Ricciardo a bordo dell’AlphaTauri (scuderia satellite della Red Bull) nei Gran Premi d’Olanda e d’Italia.

“Liam è con noi da un po’ ed è un pilota molto forte, è intelligente nelle le sue battaglie in pista, ed è un po’ come Bruce McLaren. Dobbiamo assolutamente continuare a osservarlo per il futuro”, ha detto l’80enne austriaco ai microfoni di Servus TV. Poi – e qui entriamo nella parte interessante dell’intervista – si è lasciato andare alla seguente osservazione: “Forse questo significa che otterrà un posto permanente in F1 invece del ruolo di pilota di riserva, e ciò può accadere rapidamente. Ha dimostrato di essere abbastanza bravo per competere in Formula 1, ma ora deve confermare i progressi nelle prossime gare”.

Parole che non lasciano spazio all’interpretazione e che di certo non faranno piacere a Perez. Staremo vedere come reagiranno entrambi i protagonisti. Lo ricordiamo, Lawson, dopo aver corso a Zandvoort e a Monza, parteciperà anche al weekend in Giappone poiché Ricciardo non ha ancora recuperato pienamente dall’infortunio subito in Olanda.