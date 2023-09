Lapo Elkann respinto, caso in Formula 1: Sainz non può nulla

Spiacevole episodio per Lapo Elkann, si apre il dibattito in Formula 1. Interviene, senza conseguenze, anche Sainz

Lapo Elkann è da sempre uno dei personaggi pubblici italiani più chiacchierati e al centro del gossip. Il rampollo di casa Agnelli, negli anni, si è conquistato la sua notorietà anche nel mondo della moda e del glamour. Di certo per molti è nota la sua grande passione per lo sport. Per la Juve è noto un amore incondizionato, anche per una lunga e consolidata questione di famiglia.

Non finisce qui: Lapo, come il fratello John e tutti gli eredi di Gianni Agnelli, ha anche una passione mai nascosta per il mondo dei motori, Formula 1 in particolare e Ferrari nello specifico. Anche questa è una questione di famiglia, ma forse per la scuderia di Maranello c’è addirittura qualcosa di più forte. Ecco, in questo caso quanto successo a Lapo ha dell’incredibile e nel mondo della Formula 1 si parla già di caso diplomatico.

Lapo respinto, Sainz non può nulla: caso diplomatico in Formula 1?

Come ogni anno, Lapo Elkann ha atteso con spasmodica trepidazione il Gran Premio d’Italia: il circuito di Monza rappresenta, per lui e la famiglia, un must cui è impossibile mancare. Un appuntamento che ha il sapore di storia e che sa anche e soprattutto di Ferrari, che in Brianza corre in casa. Per questo motivo Elkann si è recato al circuito, in compagnia della moglie Joana Lemos, ex pilota di rally di nazionalità portoghese.

Qui di certo non ha trovato l’accoglienza che si aspettava, vivendo un momento più unico che raro e che ha portato, nelle ultime ore, allo scoppio di un autentico caso diplomatico in seno alla FIA. La questione è destinata ancora a tenere banco.

Succede tutto in pit-lane. Lapo arriva in compagnia della moglie, entrambi sono due volti noti all’interno del paddock. Si avvicinano ad un commissario FIA per la verifica dei pass di ingresso in griglia di partenza. Qui scoppia il caso: sul pass va esposto un apposito sticker, in assenza del quale viene impedito l’accesso in griglia di partenza.

Il tutto è emerso in un video pubblicato in rete, in cui le dinamiche sono poco chiare ma pare evidente che Lapo e signora siano sprovvisti del necessario. A questo punto il pilota della Ferrari Carlos Sainz, raggiunti i due, prova a mediare ma il tentativo è vano. Lapo e Joanna vengono respinti e tornano in zona paddock.

Lapo rimbalzato in Pit Lane, abbraccia tutti per far capire che è una persona importante. La cosa mi pare un po’ vergognosa pensando agli influencer all’interno dei box ma questo è solo un’altra dimostrazione che la potenza politica di Ferrari non esiste più! 🤯 pic.twitter.com/ctFGNb0qW5 — tati ☁️ (@f1tati) September 9, 2023

Il video è diventato virale in men che non si dica. E le polemiche impazzano. Ovviamente la maggioranza degli utenti si chiede come sia stato possibile tutto ciò per un membro di spicco di casa Ferrari, nel Gran Prix casalingo. Si attendono novità o riscontri dalla FIA, se ci saranno…