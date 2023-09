Ritorna in Italia a gennaio: Insigne tradisce Napoli

Un possibile ritorno in Italia che vorrebbe dire anche ‘tradimento’ al Napoli. Lorenzo Insigne tornerà in Serie A? Due piste possibili

Storie di calciomercato che creano intrecci e tengono i tifosi incollati agli schermi. Storie di ritorni e tradimenti, anche di questo si nutre compulsivamente il mondo del calcio. Ritorni anche dolorosi, magari legati ad esperienze non particolarmente esaltanti. Si torna indietro, soprattutto quando non si è riusciti a trovare una propria dimensione in realtà molto particolari. Potrebbe essere questo il caso di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e bandiera di quella squadra che oggi vanta il tricolore sul petto.

Certo, quel tricolore il Napoli l’ha vinto senza Lorenzo Insigne in rosa. Ci è andato vicino l’attaccante nativo di Frattamaggiore, e più di una volta. Questa gioia, però, Lorenzo l’ha vissuta a distanza, senza poter partecipare attivamente ad un’impresa che è già entrata nella storia del club. Insigne, infatti, ha dovuto svestire la maglia azzurra ed ha cominciato ormai due anni fa la sua nuova avventura nella MLS con la maglia del Toronto.

Non un’esperienza che ha dato ad Insigne delle vibes particolarmente esaltanti. Un campionato, quello americano, molto particolare dove spesso bisogna trovare un compromesso tra competitività e soddisfazione remunerativa. L’ex azzurro ha accettato di mettersi alla prova, ma la sua avventura oltre oceano potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda.

Insigne, ritorno in Italia e tradimento al Napoli: due piste

Si, perchè Lorenzo è ancora relativamente giovane e sente di poter dire la sua in un campionato competitivo. La Serie A, in questo senso, accoglierebbe un suo ritorno con grande entusiasmo. Ci sono piazze dove l’attaccante potrebbe fare la differenza, ed è per questo che anche in estate si è parlato di un suo ritorno. Se ne parlerà ancora, probabilmente fino alla prossima estate.

Ma dove potrebbe andare Insigne? Il ritorno al Napoli è escluso, visto che il rapporto con la piazza non è mai stato idilliaco e non ci sarebbe nemmeno spazio per lui in una formazione che vede da quel lato un Kvicha Kvaratskhelia diventato vero e proprio beniamino. Insomma, se Insigne dovesse tornare in Italia non andrebbe a vestire la maglia dei partenopei.

Le piste di cui si è parlato e che potrebbe essere vive per il futuro ad oggi sono due. Da un lato c’è la Lazio, dove Lorenzo ritroverebbe quel Maurizio Sarri con il quale ha sfiorato lo Scudetto ai tempi di Napoli. Poi c’è la Fiorentina, altra piazza che vedrebbe in Insigne un elementi di grande prestigio e dove lo stesso giocatore potrebbe ritrovare gli stimoli giusti, visto che la squadra toscana sta intraprendendo un percorso di crescita importante anche a livello europeo.