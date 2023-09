Champions League: quattro italiane in campo! Ecco le avversarie di Milan, Lazio, Inter e Napoli

A meno di un mese dall’inizio della Serie A, prende il via anche la fase a gironi della Champions League. Questa settimana, tra le serate di martedì e mercoledì, saranno quattro le squadre italiane impegnate nella massima competizione per club: stiamo parlando di Milan, Lazio, Inter e Napoli. Vediamo quali sono i rispettivi impegni.

I primi a scendere in campo saranno i rossoneri: la squadra di Pioli è stata inserita in un girone particolarmente duro, con PSG, Newcastle e Borussia Dortmund. L’esordio ci sarà al Meazza, martedì alle 18,45, contro gli inglesi. Il Diavolo viene da una batosta memorabile nel derby, mentre i bianconeri sono riusciti a vincere (soffrendo) contro il Brentford, dopo tre sconfitte di fila. Non possiamo escludere che le due squadre possano mantenere ritmi contenuti almeno durante la prima frazione di gioco: su Planetwin365 è interessante la quota del segno “X” all’intervallo, a 2,37; su WilliamHill la stessa giocata pagherebbe 2,25 volte la posta e su Betclic 2,27. Allettante anche la quota dell’Under 2,5, su Planetwin365 a 2,20, su WilliamHill a 2,10 e su Betclic a 2,07.

Non è agevole neanche l’esordio della Lazio, impegnata all’Olimpico contro l’Atletico Madrid. I biancocelesti sono tornati in Champions dopo un’assenza di due anni e avranno dinanzi una squadra molto ostica da affrontare: entrambe sono reduci da una sconfitta in campionato e puntano a riscattarsi in Europa. Una vittoria della squadra di Sarri vale 2,87 volte la posta su Planetwin365, su WilliamHill 2,80 e su Betclic 2,89. Non è da escludere che possano essere realizzati diversi gol nei 90 minuti di gioco: segnaliamo l’Over 2,5 a 1,92 su Planetwin365, su Betclic a 1,90 e su WilliamHill a 1,91.

Cerca la giusta partenza in Europa anche il Napoli, che ha evitato la sconfitta a Marassi contro il Genoa, ma che non sta mostrando un calcio spumeggiante fino a questo momento. I partenopei andranno in Portogallo per sfidare il Braga: oltre a loro, nel gruppo C, figurano Union Berlino e Real Madrid. La vittoria dei campioni d’Italia nella sfida di mercoledì è data a 1,84 su Planetwin365, su WilliamHill 1,75 e su Unibet 1,80. Da tener d’occhio anche la quota della giocata “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 a 3,02; su WilliamHill la stessa giocata è a 2,80 e su Unibet 2,70.

La finalista della passata edizione, l’Inter, giocherà, invece, in Spagna. I nerazzurri dovranno affrontare la Real Sociedad di Alguacil: la squadra di Inzaghi è reduce da un successo strepitoso nel derby e da quattro vittorie di fila. I baschi, però, sono ancora imbattuti in Liga e non sono mai facili da affrontare: segnaliamo la quota dell’Under 2,5 a 1,82 su Planetwin365; su WilliamHill è a 1,73 e su Betclic 1,80. Tra i risultati esatti, allettante la quota dell’1-0 in favore dell’Inter: su Planetwin365 è a 8,67; mentre su WilliamHill 8,50 e su Unibet 7.