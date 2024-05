Marquez copia Valentino Rossi: proposta ufficiale

Marc Marquez segue ancora le orme di Valentino Rossi: arriva la proposta ufficiale che lascia i tifosi a bocca aperta

Ancora una volta la strada tracciata da Valentino Rossi potrebbe essere seguita da Marc Marquez. D’altronde, che tra i due vi sia un collegamento evidente, a livello di destino, è chiaro. In un certo senso, Marquez è stato in tutto, o quasi, l’erede di Rossi. Pilota carismatico, ambizioso e di grande talento, come il Dottore è riuscito a conquistare otto titoli Mondiali e a scrivere nuovi record, per poi imboccare una parabola discendente da cui solo in questa stagione sembra volersi ribellare. Ma se il suo futuro è tutto da scrivere, l’ultima proposta che gli è stata fatta potrebbe portarlo ancora di più a somigliare a Valentino.

In attesa di capire se potrà trovare spazio nel team ufficiale della Ducati, accanto a Pecco Bagnaia, Marquez sta cominciando a valutare tutte le alternative disponibili per il suo futuro. E alcune sono piuttosto particolari. Oltre alle varie ipotesi avanzate nelle ultime settimane, dall’Aprilia alla KTM, è arrivata in questi giorni una proposta decisamente fuori dal comune che potrebbe cambiare completamente la vita del pilota spagnolo.

Proprio come già fatto da Valentino Rossi in passato, e anche nel presente a dirla tutta, Marquez potrebbe cercare nuovi stimoli in un’avventura diversa, legata al mondo dei motori ma all’interno di un altro universo fino a questo momento mai esplorato dal numero 93. E potrebbe rivelarsi una sfida adatta a riaccendere il fuoco della competizione che, a dir la verità, nel suo animo non si è mai davvero spento.

Marquez come Rossi, arriva la proposta da parte di Sainz

Il Gran Premio di Jerez, da questo punto di vista, potrebbe essere stato decisivo per Marquez. Il podio conquistato in gara, il primo da quando è arrivato in Ducati, ha confermato infatti il suo grande potenziale anche in questo Mondiale, in cui è costretto a gareggiare contro rivali agguerriti non certo ad armi pari, non potendo godere del supporto di un team ufficiale.

Riuscire a portare una moto del team Gresini sul podio non è un’impresa, ma è comunque un risultato non banale, e anche per questo il secondo posto dello spagnolo ha riacceso l’interesse di molti addetti ai lavori sul suo futuro. Forse per la prima volta da quando è passato in Ducati, Marquez è tornato infatti a dare la sensazione di poter essere competitivo ancora per il titolo. E non solo in MotoGP.

Raggiunto ai box da una leggenda del mondo del rally, Carlos Sainz, Marquez ha potuto parlare con lui di presente e di futuro. E lo stesso pilota si sarebbe lasciato sfuggire, ai microfoni dei cronisti presenti, di vedere bene il centauro catalano ovunque, anche nella Dakar, come riferito da ‘Elgoldigital’: “Lui è capace di fare qualunque cosa abbia in mente“.

Non si tratta ancora di una proposta ufficiale, ma poco ci manca. Secondo Sainz, prima o poi Marquez dovrebbe infatti tentare un’avventura unica nel suo genere come quella della Dakar. Avrebbe tutte le qualità per riuscire a fare la differenza anche in una competizione completamente diversa da quelle cui è abituato. Come per Rossi, quindi, anche per Marc si comincia a profilare un futuro nel mondo delle quattro ruote. Resta da capire se un’esperienza del genere possa in qualche modo sedurlo o meno.