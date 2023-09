Nuovo affare Inter-Atletico: lo ‘manda’ Simeone

Si rinnova l’asse Milano-Madrid sul tema mercato: Simeone vuole liberarsi di un esubero e l’Inter resta alla porta

Si rincorrono le voci di mercato anche al di fuori della finestra invernale ed estiva: l’Inter sogna di piazzare il colpo dall’Atletico. Inzaghi insegue da tempo un giocatore in quella zona del campo e potrebbe sfruttare la posizione chiara dell’allenatore dei Colchoneros: un top è in vendita da subito.

Fra le ragioni della scelta di Simeone c’è sicuramente il contratto in scadenza il prossimo anno, l’obiettivo principale dell’Atletico resta uno solo, ossia monetizzare. José María Giménez è in uscita da Madrid e la destinazione Inter non è per nulla un’utopia, gradita sia al calciatore che alla dirigenza nerazzurra.

Il difensore centrale uruguayano sta faticando a trovare la forma migliore a causa di diversi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco, ed ora la sua storica titolarità nello scacchiere di Simeone non è più una certezza. Classe ’95, prestante fisicamente, grande esperienza internazionale, ha raggiunto un paio di volte la finale di Champions con l’Atletico Madrid ed è un simbolo del Cholismo, ma ora il suo futuro pare più lontano che mai dalla sua squadra storica.

Inter in agguato: mirino su Gimenez

Marotta proverà in tutti i modi a piazzare il colpo Giménez già dalla prossima sessione di mercato invernale, per regalare ad Inzaghi l’innesto difensivo di qualità ed esperienza utile ad allungare le rotazioni, nonostante l’arrivo a fine mercato di Pavard.

L’Atletico vuole liberarsi dell’ingaggio pesante del giocatore – 5 milioni – e allo stesso tempo monetizzare dalla vendita del cartellino del sudamericano. In scadenza nel 2025, Giménez è stato definitivamente messo alla porta da Simeone che non vede più in lui quel profilo simbolo di sicurezza difensiva e uomo squadra degli ultimi anni.

Eppure, l’uruguiano rispecchierebbe pieno l’identikit del difensore centrale a lungo voluto da Inzaghi durante la passata finestra di mercato. Un centrale fisico che, come evidenziato da ‘Fichajes.net’ potrebbe finire nel mirino dell’Inter, così come di Manchester United e Chelsea.

Si prospetta per Marotta una trattativa in salita con l’Atletico per strappare il giocatore, poiché l’Inter non sarà disposta ad accollarsi uno stipendio così importante oltre che a sborsare una cifra considerevole per il cartellino del giocatore.

Non si sa quale formula verrà proposta per chiudere l’affare in tempi stretti, ma una cosa è certa: l’Inter ha messo gli occhi su Giménez e, ad oggi, un suo eventuale arrivo a Milano è un sogno da prendere in considerazione sia per i tifosi che per la società.