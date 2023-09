Il bikini è un filo: Laura Cremaschi lascia senza parole

Laura Cremaschi sta diventando sempre più virale, in questo caso è una visita ai Faraglioni che la porta ad esser la regina del web

La showgirl attraversa un ottimo momento di forma e i fan la portano alle stelle anche per le foto mozzafiato realizzate. Scatti che non passano inosservati e coinvolgono un po’ tutto il web.

La stagione televisiva è iniziata ma c’è chi ancora si gode il relax e quanto di meglio può offrire la natura. Sono vacanze extra large quelle di Laura Cremaschi, che sta così invadendo il mondo dei social con foto davvero mozzafiato.

Visuale da sogno e corpo da urlo sono un mix importante per restare al centro dell’attenzione, soprattutto c’è da conquistare nuovo pubblico e confermare quello che da tempo la segue con grande partecipazione. In questo caso, Laura Cremaschi ha raggiunto l’obiettivo, le foto sono davvero da top player della bellezza.

Laura Cremaschi da urlo ai Faraglioni

La vacanza in terra campana diventa così l’occasione per mostrarsi al massimo della forma. Alimentazione misurata, fisico ben allenato e corpo senza un filo di grasso per la showgirl, che attende di tornare in tv e nel frattempo riempie il web con foto ad alto tasso erotico. Davvero tutta da seguire l’ex showgirl di Avanti un altro, una delle tante scoperte lanciate nel programma di Paolo Bonolis: Laura Cremaschi è col costume mini, quasi a rischio di infarto per il pubblico.

Costume azzurro a riflettere le onde del mare e spazi striminziti per coprirla: con queste foto è già virale, il pubblico non crede ai propri occhi. Foto sensuali della Cremaschi con marea di like a supporto e complimenti vari, i fan sono sempre più innamorati della bionda showgirl. Sguardo che punta l’obiettivo, lo sfondo dei Faraglioni rende ancora più speciale un’immagine che non sarà cancellata dalla memoria dei followers.

Rimane ancora in trend topic e non è la prima volta. Nei giorni scorsi aveva festeggiato la laurea di Claudia Ruggeri sfoggiando un abito elegante ma allo stesso tempo anche sexy, celebrando così il traguardo raggiunto dalla collega televisiva, con la quale ha condiviso gli studi in tutti i sensi: sia quelli di Canale 5, nonché quelli con i libri in mano. A dimostrazione di come ci sia ben altro oltre le foto sui social, con un percorso da fare al massimo dell’entusiasmo.