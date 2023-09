Ivana Knoll si ricopre di crema: compleanno piccante in bikini

Dopo aver rischiato l’arresto ai Campionati Mondiali di Calcio 2022, lo scorso dicembre in Qatar, Ivana Knoll ora si gode un momento di relax e leggerezza

Salita agli onori della cronaca sempre ai Campionati Mondiali di Calcio ma del 2018, ormai non c’è minima opera che Ivana Knoll compia che possa passare inosservata. Dopo la grande paura provata lo scorso dicembre nel paese di cultura araba, adesso è il momento di lasciarsi le brutte parentesi alle spalle.

La conosciamo ormai da un lustro abbondante, concediamo un rapido ripasso a chi si fosse perso alcuni passaggi fondamentali in questo lasso di tempo. Knoll è un’artista e modella nata nel 1992 in Germania, a Francoforte. Tuttavia, all’età di soli sette anni, si è trasferita in Croazia con i genitori, che entrambi sono croati, nella città di Zagabria. A partire dal 2016 ha cominciato a guadagnare notorietà con la sua partecipazione a Miss Croatia World, ottenendo ottimi riscontri nelle sue esibizioni pubbliche in cui praticava pole dance e danza del ventre.

Il suo profilo Instagram conta ormai più di tre milioni di fan, fedeli alla modella che posta regolarmente ed è molto apprezzata per la sua indubbia tenacia. Nessuno perciò si è stupito fosse presente anche agli ultimi Mondiali nel 2022, ma è proprio da ciò che sono scaturite le polemiche.

Il motivo per cui Ivana è stata attaccata e ha rischiato l’arresto in Qatar riguarda principalmente il modo in cui si è presentata allo stadio per vedere la partita: ha infatti indossato un vestito smanicato a quadri bianchi e rossi, un abbigliamento che, alla stregua di quel che accade con il mangiare i canestrelli al ragù, va contro la cultura e i principi morali del Paese.

Pericolo scampato, ora il momento della grande festa per Ivana Knoll

In Qatar le regole legate al modo di vestire sono ferree, derivate appunto dalla cultura e religione. Le autorità locali hanno consigliato sia agli uomini che alle donne di non indossare pantaloncini o magliette senza maniche. Chiunque decidesse comunque di non vestirsi nella maniera consigliata rischiava di essere allontanato se non addirittura di vedersi negato l’accesso a determinati luoghi pubblici, come capitato a Knoll.

Mondiali finalmente alle spalle, da allora Knoll ha girato il mondo in posti come Miami vivendo lo stile di vita del jet set, partecipando ad attività sociali di vario tipo in tutto il mondo fra rapporti mondani e incontri d’affari allestiti anche in località difficilmente raggiungibili da persone comuni.

In quest’ultimo periodo, Knoll ha deciso di festeggiare il suo trentunesimo compleanno con un volo per l’isola spagnola di Ibiza. Il momento clou, com’è normale che sia per qualsiasi compleanno, è giunto con il taglio della deliziosa torta. Nel mentre però qualcosa dev’essere andato storto, con strati decadenti di frutta e crema che non sono stati contenuti a dovere. Con la sua notoriamente conosciuta simpatia, Knoll ha voluto regalare ai suoi follower un momento ilare come dimostrano gli scatti postati.