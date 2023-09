Il Milan domina, ma non va oltre il pareggio contro il Newcastle

Il Milan esordisce in casa nella Champions League 2023/24 contro il Newcastle a San Siro. I rossoneri però non vanno oltre il pareggio.

Il Diavolo delude, ma la prestazione è nettamente in crescita rispetto a quella del derby.

Pioli sceglie di cambiare qualcosa nel suo Milan per affrontare il Newcastle. Tomori riprende posto dietro dopo la squalifica nel derby, Pobega al posto di Reijnders e Chukwueze per Pulisic.

Nel Newcastle confermato l’undici atteso alla vigilia, con Sandro Tonali titolare da ex per la prima volta.

MILAN DOMINANTE, NEWCASTLE SPAESATO

Il Milan comincia sornione, studiando l’avversario, mentre il Newcastle sembra spaesato a San Siro. I Magpies tornano in Champions League dopo quasi 20 anni e in formazione ci sono tanti “nuovi” della massima competizione europea.

Intorno al 13’ il Milan si accende. Prima Pobega calcia bene da fuori, trovando Pope; poi Giroud in area allunga la punta del piede ma centra in piede il portiere dei bianconeri. Il Newcastle lascia tanto spazio tra le linee di difesa e centrocampo, soprattutto alle spalle di Sandro Tonali, posizionato come mezzala sinistra altissimo, quasi sulla linea d’attacco.

I rossoneri continuano a provarci, la nuova fiammata arriva al 21’. Prima Loftus-Cheek su angola stacca di testa e incrocia di testa, concludendo troppo largo. L’occasione più grande capita a Leão. Il portoghese salta tutti, perdendo anche qualche momento per concludere in porta. Superato anche il portiere inglese prova il tacco e inciampa cadendo in area. Sul successivo rimpallo, il pallone finisce a Pobega che calcia ma trova l’opposizione del Newcastle quasi sulla linea.

Il primo tempo finisce 0-0, ma il Milan avrebbe ampiamente meritato di passare in vantaggio.

PIOLI CI PROVA, MA HOWE ALZA IL MURO

Il Milan riparte con Florenzi al posto di Calabria, mentre il Newcastle pensa soprattutto a difendersi per portare a casa lo 0-0. I rossoneri sono più confusi e meno precisi rispetto alla prima frazione. Pioli prova a correre ai ripari inserendo Reijnders per Pobega, e Pulisic per Chukwueze. Il Milan ricomincia a spingere e trova prima un’occasione con Reijnders che si libera al tiro dal limite, ma conclude piano. Poi è ancora Leão a far tremare il Newcastle, ma l’esterno del Milan di testa imbeccato da Florenzi conclude appena alto.

Il finale è un assalto continuo, ma senza effetti rilevanti. Nell’ultimo quarto d’ora, i rossoneri perdono Maignan, che esce per un problema muscolare. I ricordi inevitabilmente vanno alle due stagioni precedenti in cui i rossoneri hanno dovuto fare a meno dell’estremo difensore francese per diversi mesi. Al suo posto, però, c’è Sportiello quest’anno che si rivela subito decisivo parando un bel tiro di Longstaff.

Il Milan ottiene solo un punto dalla sfida casalinga con il Newcastle e la situazione del girone si mette immediatamente in salita.