Milan vigilia della gara contro il Newcastle, parla Pioli: “Domani partita importante. Andiamo oltre il derby”

Archiviata la dura sconfitta del derby, il Milan si lancia verso l’avvio della nuova edizione della Champions League, primo avversario sarà il Newcastle di Sandro Tonali. Gli inglesi sfideranno il Milan a San Siro nella sfida che avrà il suo calcio d’inizio alle 18:45. Sarà l’ultima volta dei gironi da quattro squadre nella massima competizioni europea. I rossoneri sono reduci da una grande stagione europea, conclusa però con due sconfitte in semifinale contro l’Inter.

VIGILIA MILAN-NEWCASTLE CON IBRA

La vigilia della gara si è svolta con il consueto rituale. Allenamento mattutino, con una parte aperta ai media, poi conferenza stampa della vigilia con mister Pioli affiancato da Fikayo Tomori. L’allenamento però ha avuto una bella sorpresa. Infatti, a Milanello, i rossoneri si sono allenati ovviamente sotto gli occhi dello staff tecnico, ma anche di un ospite speciale, Zlatan Ibrahimovic. Pioli ha commentato così la presenza dell’ex fuoriclasse rossonero alla vigilia di Milan-Newcastle: “Zlatan doveva venire prima del derby, ma ha avuto un impegno. Sappiamo quanto Ibra tenga a noi e quanto sia stato importante per il nostro percorso. La sua presenza è sempre positiva. Ha fatto piacere a me, alla dirigenza, ai compagni“.

Il tecnico del Milan è stato protagonista assoluto della conferenza, essendo reduce dalle aspre critiche per il deludente derby e per il commento post gara. Il derby di Milano, per quanto sia stato cocente il 5-1 finale, deve però essere mandato in archivio. Il Milan domani sfida il Newcastle: “Dobbiamo switchare – dice Pioli – Avevamo tante aspettative sul nostro derby, tanta positività. E’ stata una delusione forte, ma abbiamo la Champions. Per fortuna, perché era l’unico modo per cambiare la testa. Il girone è tosto e sappiamo quanto sarebbe importante iniziare bene il girone“.

LA GARA DI DOMANI

Domani quindi ci sarà la possibilità di resettare tutto quello che è accaduto sabato sera. Competizione e avversario diverso, che partita sarà per il Milan contro il Newcastle? “La classica squadra inglese con tanta intensità e fisicità. Ha diversi giocatori sopra il metro e 90, ma anche con giocatori di qualità – spiega Pioli, che poi anticipa il ritorno di Tomori in formazione – Fik torna in formazione altrimenti non sarebbe qui“.

La gara di domani, come già sottolineato sarà fondamentale per darsi lo slancio in un girone complicato. Il tecnico di Parma ha commentato così la situazione ai nastri di partenza: “Sarà un girone tosto, equilibrato. Il PSG è favorito, ma Borussia Dortmund e Newcastle sono forti e ci si potrà togliere punti tra di noi. Ma l’esperienza che abbiamo fatto ci può essere utile e la partita di domani può essere già utile per la classifica“.

TONALI SFIDA IL “SUO” MILAN CON LA MAGLIA DEL NEWCASTLE

Se il Milan è cambiato tanto in estate, molto lo deve proprio all’addio di Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale ha salutato i rossoneri a sorpresa a inizio sessione. Una cessione che ha colpito il cuore dei tifosi, ma la squadra come vivrà la sfida con un ex così importante? “Sarà emozionante, lo abbraccerò con grande affetto. Sarà molto emozionante per lui tornare a San Siro e gli auguriamo il meglio, ma dalla partita sucessiva a quella contro di noi“.

Qui la conferenza integrale del tecnico milanista.