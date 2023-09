Tutti a bocca aperta: Belen lascia senza fiato

Belen Rodriguez dà spettacolo via social e lascia tutti senza fiato: impossibile resistere al fascino della showgirl argentina

Quando parliamo di una come Belen Rodriguez, parliamo forse di una delle showgirl più famose non solo d’Italia, ma del mondo intero e non smette mai di sorprendere per la sua bellezza.

Nonostante la modella argentina sia ormai vicina ai quarant’anni, dimostra di avere un fascino ed una sensualità senza pari, così come senza pari è la sua fanbase che è sempre più imponente. Nota anche per essere stata a lungo la compagna di Stefano De Martino, Belen ha cambiato partner da pochissimo optando per Elio Lorenzoni con il quale la modella vuole trovare una stabilità sentimentale.

Gli ultimi mesi della storia d’amore con De Martino sono stati complicati per Belen Rodriguez e ciò ha avuto effetti anche sul suo fisico. Attraverso i suoi scatti bollenti che posta sul suo profilo Instagram, infatti, i follower hanno notato che la modella sia dimagrita e lei stessa ha confermato ciò, ammettendo di aver perso 7 chili e di voler recuperare.

Ad ogni modo, anche senza qualche chilo addosso, la modella argentina resta sempre meraviglioso e nell’ultimo post pubblicato ha voluto lasciare i suoi follower a bocca aperta con uno scatto da urlo.

Belen Rodriguez incontenibile: la showgirl lascia tutti a bocca aperta

Ritrovato l’amore, per Belen Rodriguez è tempo anche di tornare in televisione. La modella argentina prenderà parte al programma Stasera c’è Cattelan che andrà in onda su Rai 2 a partire dal 26 settembre ed i suoi fan non vedono l’ora di rivederla sul grande schermo. Nel frattempo, Belen si fa apprezzare tramite il suo profilo Instagram da 11 milioni di follower, regalando sempre scatti che lasciano senza fiato e nell’ultimo update non si è voluta smentire.

La modella argentina è una delle poche al mondo capaci di far impazzire chiunque anche senza scoprire il proprio corpo e questa è una delle “abilità” più intriganti che possiede. Per l’occasione, Belen ha indossato una camicia scura di grande eleganza, un pantalone attillato e degli occhiali alla moda, risultando affascinante nel complesso e lasciando i fan a bocca aperta.

Inoltre, la showgirl ha legato i suoi capelli e ciò permette di ammirare i lineamenti del suo volto alla perfezione. Il post ha ottenuto grande successo, nonostante molti haters abbiano commentato scrivendo sia come si noti che sia ricorsa alla chirurgia plastica, sia come stia fingendo di essere felice. Commenti, comunque, sovrastati da quelli dei suoi fan che, oltre a rimarcare la sua bellezza, sono andati in suoi difesa, invitando gli haters a lasciarla stare e a non seguirla se devono criticarla.

Risposte che saranno sicuramente andate a genio a Belen che, nonostante tutto, può essere orgogliosa della sua fanbase che le ha sempre dimostrato grandissima vicinanza.