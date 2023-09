Addio Marquez, ultim’ora pazzesca in MotoGP: tifosi increduli

Il futuro di Marquez è ancora incerto, resterà in Honda o salirà su una Ducati? Intanto in casa HRC preparano il piano B

La griglia MotoGP per il 2024 è quasi totalmente completa. Una delle incognite rimane Marc Marquez, che nonostante un contratto in essere con Honda non è ancora certo al 100% di rimanere nell’attuale team.

Stando ai rumors, l’accordo firmato con HRC prevederebbe la possibilità di esercitare una risoluzione anticipata. Toccherà al pilota decidere se optare per questo tipo di scelta, approdando poi nel team Gresini Racing per guidare una Ducati, oppure se rimanere fedele alla casa giapponese per un altro anno almeno.

MotoGP, Marc Marquez lascerà la Honda?

L’otto volte campione del mondo ha dichiarato che prenderà una decisione tra il Gran Premio in India e quello del Giappone, quindi a breve. Infatti, i due appuntamenti sono in arrivo e si disputeranno consecutivamente. Rimane poco da attendere.

Presto sapremo se Marquez rimarrà con la Honda, dando altra fiducia a un progetto in crisi, oppure se preferirà cambiare aria. Capiremo anche se lo spagnolo abbia un po’ giocato a proposito del suo futuro, magari usando il team Gresini come arma per ottenere uno sforzo maggiore da HRC. Il test a Misano Adriatico lo ha deluso, il primo prototipo in configurazione 2024 non è stato convincente: non ha notato passi avanti rispetto alla RC213V di oggi.

Pubblicamente Ducati non ha manifestato un vero interesse per Marc, tutt’altro. Però il team Gresini sceglie autonomamente i propri piloti e per questo potrebbe decidere di prendere Marquez e affiancarlo a suo fratello Alex, che ha già rinnovato per il 2024. Poi nel caso bisognerà vedere se il pilota di Cervera continuerà a correre con una Desmosedici GP oppure se si trasferirà altrove. In ogni caso, KTM è un’opzione concreta per il 2025 e c’è lo sponsor Red Bull che spinge per questo trasferimento futuro.

Ragionando a breve termine, cosa farebbe il team Repsol Honda se dovesse perdere il suo campione già a fine stagione? La risposta è semplice, in realtà. Come confermato da Speedweek, il suo posto verrebbe preso da Johann Zarco. Il francese ha già firmato da settimane con Honda, però per correre per il team LCR di Lucio Cecchinello. In caso di addio di Marquez, verrebbe “promosso” nella squadra ufficiale come compagno di Joan Mir.

LCR richiamerebbe Iker Lecuona, impegnato con HRC nel Mondiale Superbike e che già durante questa stagione ha corso con il team in sostituzione dell’infortunato Alex Rins. Ora tutto dipende da Marc.