Ma quale ritorno! Ora c’è il rinnovo

Non c’è spazio per il ritorno, nonostante i sogni dei tifosi: l’allenatore sta per firmare un rinnovo davvero irraggiungibile per le squadre italiane

Niente ritorno a casa, il sogno dei tifosi è destinato a rimanere tale. O meglio, il ritorno c’è stato, ma per una sola notte, magica, speciale, indimenticabile. Irripetibile. Uno dei grandi protagonisti di un passato che forse non tornerà più, l’eroe di uno scudetto che molti ancora ricordano, e che tanti vorrebbero rivivere, rimarrà lontano dagli occhi, vicino solo col cuore.

Nonostante gli ultimi segnali di apertura dati dallo stesso protagonista in conferenza stampa e in varie interviste, a quanto pare il suo attuale club non ha alcuna intenzione di perderlo, e sta per blindarlo con un rinnovo monstre, ineguagliabile per le squadre italiane.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Altri no. Magari non finiscono, ma rimangono distanti, persi in quei giri immensi che forse li hanno portati a trovare un amore grande, e magari più forte, anche altrove.

Lo sa bene Diego Simeone. Il Cholo è stato uno dei grandi protagonisti della prima giornata di Champions. Ha sfiorato la vittoria all’Olimpico contro la sua Lazio, ha riabbracciato i suoi vecchi tifosi, quelli con cui ha vissuto uno storico scudetto. Ma a quanto pare al momento non avrebbe alcuna intenzione di tornare a Roma, nonostante sia una città in cui, ha ammesso, è stato felice.

Rinnovo in arrivo per Simeone: infranto il sogno dei tifosi della Lazio

Il fatto che il contratto attuale del Cholo sia in scadenza nel 2024 aveva acceso le speranze nel cuore di molti tifosi biancocelesti, emozionati dall’incrocio andato in scena in questa prima giornata di Champions Lague, la prima per la Lazio sarriana.

La sensazione è che però non ci sia alcun margine per poterlo riportare a casa. Lotito non potrebbe mai arrivare ad offrirgli un contratto come quello dell’Atletico, ma a questo punto diventa impossibile anche vederlo anche in un’altra ex come l’Inter. E la stessa squadra di Madrid avrebbe già deciso di continuare questo matrimonio, proponendogli un ulteriore rinnovo.

Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, in particolare da ‘Todofichajes.com’, il tecnico argentino dovrebbe a breve firmare un prolungamento del suo attuale contratto, alle stesse cifre (34 milioni di euro, il più alto stipendio al mondo per un allenatore) fino al 2026.

Il cholismo è destinato a perdurare nella metà blanco-roja di Madrid. La società non ha alcuna intenzione di perdere un allenatore diventato ormai un simbolo, con la propria filosofia, dei Colchoneros. Con buona pace dei tifosi italiani che lo avrebbero voluto rivedere in Serie A.