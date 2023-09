Boom Sinner, è già record: la cifra incassata è pazzesca

Exploit straordinario grazie a Sinner, record clamoroso: l’incasso sale alle stelle con il campione altoatesino

Possiamo chiamarlo effetto Sinner. Se c’è una cosa su cui in questa stagione non ci sono grandi dubbi è che per Jannik il 2023 rimarrà un anno importante, per tanti versi indimenticabile. Dal punto di vista dei risultati, della visibilità, delle polemiche, della crescita. E anche da quella squisitamente monetaria.

Grazie ai risultati di questa stagione e agli sponsor che ormai fanno a gara ad accaparrarselo, il tennista numero uno d’Italia ha collezionato un montepremi da urlo. E con la sua sola presenza ha permesso anche ad altri di ambire a guadagni da record.

Nemmeno un ritorno di Federer e Nadal avrebbe potuto garantire risultati migliori, forse. Per le Nitto Atp Finals 2023, in programma a Torino, la presenza del numero uno d’Italia era fondamentale per puntare a incassi da record, e adesso che la Race sorride a Jannik, con una qualificazione ormai alle porte, i biglietti sono andati a ruba, inceneriti in pochissimi giorni.

Dal 12 al 19 novembre sarà il Pala Alpitour per il terzo anno consecutivo a ospitare il torneo riservato agli otto maestri. E mai come quest’anno l’attesa è enorme, come dimostrato dai numeri incredibili ottenuti dal torneo in prevendita. Cifre da record che rendono l’idea di quanto sia stato importante l’effetto azzurro per gli appassionati italiani.

Finals da record grazie a Sinner: incassi incredibili per il torneo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, al 18 settembre la prevendita dei biglietti per il torneo ha registrato un incasso di oltre 14 milioni di euro. Rispetto allo stesso giorno del 2022, un aumento clamoroso del 56%. Il risultato è infatti già da record. Grazie a questo incasso, con due mesi d’anticipo, il torneo ha infatti già superato il totale della prevendita finale dell’edizione 2022 di circa 30mila euro.

Un risultato eccezionale dovuto sì alla presenza, ormai quasi certa, di un rappresentante italiano tra gli otto maestri, ma anche dal crescente interesse nei riguardi del torneo anche a livello internazionale, visto che più del 41% dei biglietti venduti sono stati proprio acquistati fuori dal territorio italiano.

Insomma, che sia per l’effetti Sinner o che sia per l’annata pazzesca vissuta dal mondo del tennis, con l’exploit di Alcaraz e la nascita di una rivalità intergenerazionale con Djokovic, la voglia di esserci nell’ultimo appuntamento importante della stagione è straordinaria. Con la speranza che gli otto maestri siano davvero i giocatori più in forma di questa stagione.

Per ora sappiamo per certo che ci saranno Nole, Carlitos e Medvedev, i primi tre qualificati. Manca una manciata di punti a Sinner per strappare il pass, che gli permetterebbe per la prima volta di arrivare alle Finals da qualificato, e non come riserva.

Sembrano invece destinati a giocarsi gli ultimi quattro posti altri cinque protagonisti del circuito: Rublev, Tsitsipas, Rune, Zverev e Fritz, con il danese al momento sfavorito rispetto ai rivali, visto l’incredibile scia di risultati negativi degli ultimi tempi. Per gli altri invece le chance sembrano ormai ridotte al lumicino, salvo clamorosi exploit tra la tournée asiatica e Parigi-Bercy.