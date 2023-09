Addio Vlahovic, ecco chi arriva a gennaio: da non credere

Importanti novità per Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, che comincia a vedere il suo futuro in maniera più chiara

Ripresa che non si può negare da parte di Dusan Vlahovic, centravanti che una volta lasciata la Fiorentina per la Juventus non è più riuscito a replicare le belle prestazioni offerte in maglia viola. Tuttavia, proprio questa stagione potrebbe sancire la rinascita del centravanti serbo. Attaccante che continua ad avere diversi estimatori in giro per l’Europa.

Per questo motivo non ci sarà da stupirsi se la società bianconera alla fine deciderà di vendere il suo cartellino, a patto che il club intenzionato a puntare sul classe 2000 bussi alle porte della Vecchia Signora con un’offerta soddisfacente. Per far partire Vlahovic ci vogliono circa 70 milioni.

Somma di denaro niente male che ha spinto le società interessate a guardare altrove. Basti pensare al Bayern Monaco, club alla ricerca di una punta, e che alla fine è andato sul sicuro scegliendo Harry Kane. Proprio come i bavaresi, tante altri big hanno pensato al serbo ma senza fare mai sul serio. Ora sembra essere tempo di un nuovo capitolo per Vlahovic.

Cambia tutto su Vlahovic: deciso il futuro del centravanti bianconero

Non tutte le squadre sono riuscite e sistemare la loro rosa, c’è ancora chi necessità di un centravanti. Questo è il caso del Real Madrid che ha continuato a seguire Vlahovic da vicino delle ultime settimane e ora sembra essere arrivato il momento dello svolta. Colpo di scena in casa dei Blancos: il serbo non è più un obiettivo.

Niente da fare dunque per Vlahovic al Real Madrid, non sarà il nuovo attaccante del club più titolato di Spagna. A rivelare l’interesse scemato sono state diversi fonti spagnole che hanno cominciato ad accostare altri profili alla società madridista: tre nomi sul piatto per il club attualmente sotto la guida di Carlo Ancelotti.

Fari puntati sul giovanissimo classe 2005 Antonio Nusa, norvegese di proprietà del Club Brugge considerato un vero ragazzo prodigio. Oltre al suo restano in auge anche i nomi di Benjamin Sesko e di Evan Ferguson. Tra talenti di belle speranze che hanno tutte le carte in regola per essere i centravanti del domani. Le prossime settimane serviranno a fare chiarezza, la cosa certa è che il Real ha bisogno di un nuovo bomber e la speranza è di averlo già a gennaio.

