Valentina Vignali infiamma Milano: il vestito non la contiene

Valentina Vignali arriva a Milano per la Fashion Week e lascia subito il segno: esplosiva nel suo vestito di gran classe e sensualità

Sono giorni in cui il fascino e l’eleganza la fanno da padroni, come sempre in questo periodo dell’anno. Sono i giorni della Milano Fashion Week, quelli in cui il capoluogo lombardo si conferma una delle principali capitali mondiali dell’alta moda, accogliendo bellezze da tutto il mondo ed esaltando più che mai quelle nostrane, che sanno sempre come dire la loro. Non poteva mancare, tra queste, Valentina Vignali.

La cestista riminese 32enne è da tempo uno dei volti di riferimento sui social come modella e influencer di spicco assoluto, con una sensualità verace e incontenibile che attira l’attenzione in maniera irresistibile. I suoi scatti sono un cult per la community, i fan più accaniti non se ne perdono uno e restano sempre senza fiato di fronte a lei.

La presenza di Valentina in quel di Milano era attesissima, dopo l’apparizione al Festival del Cinema di Venezia, in cui per l’ennesima volta aveva sfoggiato abiti principeschi capaci di esaltare la sua bellezza come non mai, e dopo il recente viaggio in Brasile che ha fatto emozionare lei e i suoi fan. L’arrivo nella capitale della moda, manco a dirlo, è stato con il botto. Guardare per credere.

Valentina Vignali, che aderenze e che spacco: silhouette statuaria da capogiro

Valentina decide di colpire subito l’immaginario collettivo con un look pazzesco. Indosso, un abito nero lungo e aderente che mette in risalto i suoi dettagli più significativi e seducenti, che visti in una luce diversa conquistano in ogni caso il pubblico.

Silhouette generosa e incontenibile, con aderenze che incantano, e curve da sballo. In più, uno spacco quasi totale che accende i riflettori sulle sue gambe perfette. Come sempre in questi casi c’è poco altro da aggiungere, rimane la constatazione del fatto che con Valentina si va sempre sul sicuro, quando si cerca la personificazione della classe e dell’eleganza seducente. La showgirl raccoglie consensi a non finire e si segnala tra i volti più acclamati della settimana della moda milanese, i like e i commenti di approvazione testimoniano tutto ciò e confermano Valentina tra le star della community. Per i suoi quasi due milioni e 700 mila followers su Instagram, è sempre festa grande.