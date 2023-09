Inter, ingaggio da 50 milioni: un titolarissimo tentato dall’Arabia

L’Inter, nell’immediato futuro, dovrà stare attenta ad un potenziale e clamoroso addio: ‘richiamo’ dall’Arabia Saudita

Un inizio di stagione davvero strepitoso quello che l’Inter di Simone Inzaghi ha riservato ai suoi tifosi fino a questo momento. Il recente successo di misura in casa dell’Empoli, grazie al gol di Dimarco, è solo la punta dell’iceberg.

Già nella passata stagione la ‘Beneamata’ aveva tracciato delle promesse davvero importanti: una squadra cresciuta e maturata, anche in ambito internazionale, in maniera esponenziale. La finale contro il City è un lontano ricordo ma intanto, adesso, dalla Pinetina vi è sicuramente maggior consapevolezza dei propri mezzi. E con il percorso brillantemente tratteggiato dall’allenatore piacentino, l’obiettivo principale per quest’anno ha solo un nome: Scudetto. È chiaro che ben figurare in Europa resta una priorità ma il tricolore e la possibilità di aggiungere la seconda stella sulle maglie nerazzurre è uno scenario che sembra quasi già di poter toccare.

Non è un mistero che questa Inter sia probabilmente, al momento, la candidata principale per il successo in Serie A. Ma intanto, quando mancano una marea di giornate al torneo, iniziano già a muoversi novità decisamente rilevanti per quel che concerne il mercato che coinvolgerà il club di Steven Zhang. Già durante l’estate le operazioni in entrata – e di pari passo le uscite – sono state innumerevoli.

Proposta indecente, addio Inter: mirino su Calhanoglu

Calciatori di grande livello come Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku hanno lasciato Milano per cercare fortuna altrove: il lavoro di Marotta è Ausilio sugli acquisti è stato tuttavia encomiabile. Ma adesso un’altra stella titolarissima con Simone Inzaghi potrebbe dire addio, davanti ad una proposta da urlo.

Si tratta di Hakan Calhanoglu, pedina insostituibile nell’Inter che l’anno scorso ha stupito tutti anche in Champions League. Il turco lo scorso luglio ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2027 ma sembra che le sirene dalla Saudi Pro League possano effettivamente allontanare l’ex milanista dal club nerazzurro.

Si vocifera di come sia possibile in arrivo una proposta da ben 50 milioni di euro di ingaggio per il trequartista classe 1994. Quadriennale da oltre 10 milioni a stagione, per il totale sopracitato che metterebbe in grossa difficoltà il calciatore che, come molti suoi colleghi, potrebbe cedere alle lusinghe dei milioni del calcio arabo.

Si tratterebbe di un addio decisamente doloroso, visto che Calhanoglu già in questo primo scorcio di stagione ha dimostrato di essere insostituibile con 4 presenze, 2 reti all’attivo e 428′ accumulati sul rettangolo verde. Staremo a vedere, ma intanto l’Inter può iniziare a preoccuparsi: la ‘fame’ di campioni dei club arabi è tutt’altro che placata.