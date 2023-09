Zaira Nara, un paio di jeans e nient’altro addosso: topless bollente

Arriva un nuovo ed interessante capolavoro, direttamente dal suo account ufficiale di Instagram, da parte di Zaira Nara

La sorella della più celebre Wanda non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i suoi follower. Tanto è vero che ha deciso di regalare una serie di scatti uno più bollente dell’altro. I risultati sono a dir poco eccezionali.

Bastano solamente un paio di jeans e null’altro. Semplicemente incantevole, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Andiamo a scoprire insieme questa sua nuova ed entusiasmante meraviglia.

Non è affatto un mistero che il suo post stia ricevendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione che continuano a piovere da parte dei suoi fan. Gli stessi che sono rimasti decisamente a bocca aperta dopo aver visto questo ennesimo capolavoro che porta la sua firma. La nativa di Boulogne Sur Mer (anch’essa Argentina) è sempre più in forma che mai, e continua a collezionare supporto da parte dei fan.

Zaira Nara, semplicemente da urlo: solo il jeans e nulla più

Un fisico perfetto e che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Per non parlare delle sue forme a dir poco accattivanti. In questo scatto la possiamo notare solamente con un paio di jeans che le stanno alla perfezione e che rendono il tutto più magico. Per il resto nulla. Ovvero le due mani che coprono il lato ‘A’, ma non possono non coprire il resto.

Anche la sorella Wanda non ha potuto non metterle un più che meritato “mi piace” dinanzi a questa opera d’arte. Oltre ad una serie di scatti da urlo che continua ad infiammare il suo canale social, la bellissima Zaira continua a vivere la sua vita. Per chi non lo sapesse, infatti, nel suo Paese è una stimata conduttrice ed anche attrice di teatro. I primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi sin da giovanissima.

La sua carriera come modella è iniziata molto presto ed è proseguita nel tempo fino a quando non è diventata il volto di numerose campagne pubblicitarie. Il suo volto è finito su tantissime riviste. Nel 2010 è stata inserita dalla rivista FHM (For Him Magazine) al 47 esimo posto della classifica delle donne più sexy al mondo. Siamo sicuri che, con il passare degli anni, abbia scalato un bel po’ di posti. In attesa di un altro suo nuovo capolavoro social ci godiamo questa opera d’arte da urlo.