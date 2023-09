50 milioni a gennaio, Giuntoli piazza il doppio colpo

Cristiano Giuntoli fa impazzire i tifosi della Juventus: due big in arrivo, pronto un assegno da 50 milioni

Un passo falso che Allegri ha subito fatto dimenticare ai suoi. Dopo il clamoroso tracollo di Sassuolo, con in campo una Juventus assolutamente irriconoscibile, la ‘Vecchia Signora’ si è subito ripresa.

L’1-0 casalingo contro il Lecce ha, quantomeno, il merito di aver gettato alle spalle il tracollo contro la squadra di Dionisi arrivando a muovere nuovamente la classifica bianconera. Sarà sicuramente una stagione importante, quasi cruciale, per Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, sotto contratto fino al giugno 2025, è chiamato a dare risposte prettamente positive se vuole avere vita facile in quel di Torino. Si è parlato di esonero a fine stagione, di potenziali sostituti: ma solo il campo potrà eventualmente decretare la fine della seconda avventura bianconera del ‘Conte Max’.

A complicare il tutto è stata sicuramente la positività al testosterone di Paul Pogba: il campione francese, dopo le analisi di rito nel post Udinese-Juventus, adesso rischia una lunga squalifica. In attesa delle controanalisi, Cristiano Giuntoli sta già rovistando nel suo lunghissimo elenco il potenziale sostituto del 30enne transalpino.

In tal senso, niente svincolati: il rinforzo a centrocampo, se arriverà, non approderà alla corte dell’allenatore livornese prima di gennaio. Da questo punto di vista il neo direttore sportivo sembrerebbe avere in mente non un solo affare ma un clamoroso doppio colpo durante la sessione di calciomercato invernale che farebbe impazzire i tifosi della Juventus: il budget è già definito.

50 milioni, la Juve dà spettacolo: firmano a gennaio. Ecco Thuram e non solo

Sarebbero 50 milioni di euro da spendere nel mese di gennaio ma ad una condizione: Giuntoli dovrà piazzare un paio di esuberi – uno sarebbe sicuramente Filip Kostic – per incrementare il gruzzoletto da reinvestire. Il primo nome, per la mediana, resta quello di Khèphren Thuram.

Il 22enne francese, figlio di Lilian, ha convinto tutti con la maglia del Nizza con cui si potrebbe quindi trattare l’acquisto nelle prime settimane del 2024. Se il piano uscite della dirigenza dovesse andare in porto, però, la sorpresa firmata Giuntoli porterebbe ad un grandissimo rinforzo per l’attacco: Domenico Berardi.

L’ala del Sassuolo già durante l’estate scorsa era stato l’oggetto del desiderio di Allegri, al punto che lo stesso talento campione d’Europa con l’Italia non aveva garantito la sua permanenza in quel di Sassuolo.

Alla fine, però, non se n’è fatto nulla. Con 50 milioni in tasca, Giuntoli tenterebbe una doppietta davvero golosissima, per la gioia di Allegri. Thuram più Berardi: ed i tifosi della Juventus possono davvero cominciare a sognare in grande.