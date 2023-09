Schumacher, che vergogna: gesto inqualificabile nei confronti del campione

Un episodio a dir poco vergognoso che ha visto, come vittima, uno dei piloti più amati del passato come Michael Schumacher

Michael Schumacher manca eccome al mondo della F1. Non solamente ai supporters della Ferrari, ma anche alle altre scuderie e tutti gli appassionati di questo fantastico sport. Nelle ultime ore si è ritornati nuovamente a parlare di lui.

Anche se, in questa occasione, le notizie non sono affatto delle migliori. Un gesto, a dir poco inqualificabile, che lo ha visto come vittima. Dichiarazioni, da parte di un giornalista, che non sono affatto passate inosservate e che hanno lasciato tutti senza parole.

Sono passati esattamente dieci anni da quel terribile incidente. A dire il vero sembra ieri. Una vacanza sulla neve, un giro sugli scii, che si è trasformato in tragedia. E poteva anche andare peggio visto che, l’ex pilota tedesco, ha rischiato seriamente la vita. Tanto da finire in coma farmacologico per moltissimo tempo. Assistito sempre dalla sua famiglia che non lo ha mai lasciato solo. Così come gli amici di una vita che continuano a pregare per lui.

Schumacher, battuta infelice nei suoi confronti: Lobato spiazza tutti

Adesso è ritornato a casa. Anche se, come riportato in precedenza, nelle ultime ore si è ritornati nuovamente a parlare di lui. Purtroppo per una bruttissima uscita di scena che non è passata affatto inosservata. Una “battuta” (che non ha ovviamente riscosso l’effetto sperato) che ha indignato il mondo dei social network e non solo: anche coloro che continuano a supportare il mitico “Schumi”.

Colui che ha esternato questo pensiero è il giornalista Antonio Lobato. Il tutto è avvenuto durante un dialogo avvenuto con un’altra collega. Presenti anche un altro ex pilota, come Pedro de la Rosa, ed anche l’ingegnere automobilistico e presentatore tv, Toni Cuquerella. Una frase, quella di Lobato, che è stata riferita ad un membro appartenente alla squadra della “Red Bull”.

“Lascia che Adrian Newey tremi perché sta arrivando Antonio Lobato”. Successivamente interviene proprio il giornalista che si è lasciato andare ad una battuta davvero di cattivo gusto. La stessa che ha gelato (nel vero senso della parola) l’intero studio con tutti i presenti: “Lascia che Michael tremi! Beh… non Michael, non può tremare“. Inutile ribadire che gli utenti dei social hanno puntato il dito contro Lobato. Non si sono fatte attendere le scuse, ma oramai il danno era più che fatto. Il mondo dei social ha prontamente alzato il polverone.