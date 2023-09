Sinner, l’ammissione spiazza tutti: “È migliore di me”

Confessione a cuore aperto per Jannik Sinner: il fenomeno azzurro ammette di sentirsi inferiore a un altro tennista

Se c’è una qualità che va riconosciuta a Jannik Sinner, il numero uno d’Italia, è la franchezza. Il tennista altoatesino è onesto e sincero in ogni circostanza, anche quando a volte sarebbe più utile fare buon viso a cattivo gioco.

Numero 7 del ranking Atp, giocatore in grande ascesa, sicuramente tra i big del circuito in questo momento storico, Sinner sente di poter essere competitivo con tutti. C’è un giocatore però che ad oggi è assolutamente superiore a lui. Per storia, per qualità, per colpi, per trofei. E lo stesso Jannik non fatica ad ammetterlo.

Protagonista per la prima volta nella sua carriera all’Atp 500 di Pechino, torneo che fa da ricco antipasto al Masters 1000 di Shanghai, il penultimo 1000 della stagione, Jannik è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle sue aspettative, del suo stato di forma e di molti temi di attualità nel mondo del tennis.

Tra questi, anche quello relativo alla rivalità, almeno presunta, tra lui e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Proprio parlando dell’ex numero uno al mondo, però, Sinner ha voluto mettere in mostra tutta la sua umiltà e ha confessato senza troppi giri di parole di non sentirsi un rivale all’altezza dello spagnolo. Per ora.

Rivalità Sinner-Alcaraz: le parole del campione azzurro sorprendono i tifosi

Parlare di rivalità tra lui e il campione in carica di Wimbledon per Sinner è eccessivo. Si tratta di una costruzione mediatica basata su pochi fatti, la giovane età di entrambi, qualche scontro diretto che è andato a favore dell’altoatesino. Punto.

Per il resto, al momento, le loro carriere sono diverse. Mentre Sinner sta crescendo anno dopo anno e si sta costruendo quella continuità necessaria per poter davvero ambire ai primi posti del ranking e alle vittorie negli Slam, Alcaraz è già un bel passo avanti, avendo conquistato tanti trofei prestigiosi e avendo già messo in bacheca un titolo degli Us Open e uno di Wimbledon.

“In questo momento ha vinto molto più di me, è un giocatore migliore, lo ha dimostrato“, ha ammesso, con grande umiltà, Jannik in conferenza stampa. E non è stato un momento di falsa modestia, ma di innegabile realismo.

Carlitos è infatti già stato numero uno al mondo un paio di volte, probabilmente tornerà presto a esserlo, e ha già dimostrato in più occasioni di poter essere l’unico vero rivale di una leggenda vivente come Novak Djokovic.

Questo però non vuol dire che Sinner quando lo incrocia si sente già battuto: “Ogni volta che giochiamo escono fuori bei match“. Per questo motivo Jannik non si butta giù, ma anzi è convinto di poter lavorare per diventare davvero nel futuro un rivale all’altezza di Alcaraz: “Sarei felice di esserlo e sento di avere il potenziale per riuscirci“. Sarà solo il tempo a darci una risposta definitiva.