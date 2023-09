Addio Ferrari: Carlos Sainz ha già preso una decisione

Mancano poche gare al termine del mondiale di Formula 1 e la Ferrari non ha ancora avviato trattative per il rinnovo di Carlos Sainz

La Ferrari, nonostante una stagione tutt’altro che esaltante, è finora l’unica scuderia ad aver strappato un Gran Premio dalle fauci della Red Bull. E l’unico pilota ad aver tagliato per primo il traguardo diverso da Max Verstappen e Sergio Perez è Carlos Sainz.

Il ventinovenne madrileno ha compiuto il suo capolavoro a Singapore, una vittoria tanto gradita quanto insperata che ha riacceso l’interesse mediatico nei suoi confronti. Ma nonostante l’impresa compiuta da Sainz a Marina Bay, i vertici di Maranello non hanno avvertito, almeno finora, la necessità di accelerare le trattative per il suo rinnovo di contratto.

Il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, rimane fedele alla scelta fatta qualche mese fa dalla proprietà del Cavallino Rampante, la definizione in tempi brevi del rinnovo di Charles Leclerc. La Ferrari vuole blindare fino al 2028 il talento monegasco che nei piani del team modenese dovrà riportare a Maranello quel titolo piloti che manca dal 2007.

In virtù di uno scenario ormai cristallizzato è molto probabile che il futuro di Sainz sia altrove. E a tal proposito le opzioni sul tavolo sono almeno tre e tutte piuttosto intriganti. C’è la prospettiva Sauber-Audi, che farà il suo esordio nel Circus della Formula 1 nel 2025. La casa tedesca avrebbe deciso di puntare sul pilota madrileno, che avrebbe ricevuto nel frattempo altre due proposte.

L’addio alla Ferrari è ormai certo, Sainz ha tre offerte sul tavolo: decisione a breve

Sia i francesi dell’Alpine che un team storico come la McLaren hanno avanzato delle proposte all’entourage di Sainz, che in questo momento è in fase di riflessione. L’opzione Sauber-Audi sembra la migliore, ma scatterebbe non prima del 2025. Viceversa Alpine e McLaren vogliono Sainz già per la prossima stagione e questo potrebbe fare la differenza nel momento in cui il campione spagnolo prenderà una decisione definitiva.

Lo scenario meno probabile ad oggi, purtroppo per i tanti tifosi della Rossa che lo stimano e apprezzano, è proprio la sua permanenza a Maranello. Le trattative con la Ferrari sono ferme da tempo e niente lascia credere a una loro accelerazione da qui alle prossime settimane. Il management del Cavallino Rampante ha deciso, lo stesso Carlos Sainz ha ormai compreso che il suo futuro non sarà colorato di rosso.