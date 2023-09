Sainz vs Leclerc, ci risiamo: che bordata!

La tregua in casa Ferrari non è mai iniziata, il rapporto tra Sainz e Leclerc continua ad essere abbastanza frizzante nella scuderia

In casa Ferrari c’è un problema che era stato forse sottovalutato nelle ultime settimane, ma permane e a cui va data anche una netta soluzione per il prossimo futuro. La situazione sembra alquanto peggiorata dopo l’ultimo gp giapponese tra i piloti in rosso.

In Formula 1 sembra essere tornato tutto alla normalità, almeno vedendo il copione classico di questo 2023. La Red Bull è tornata a vincere e per Max Verstappen ormai manca pochissimo per raggiungere il suo terzo titolo iridato di fila.

La festa avverrà in Qatar, mentre c’è chi arriverà all’appuntamento col muso lungo. La Ferrari con Sainz e Leclerc continua ad avere dei problemi, i due piloti non hanno un grande rapporto e tutto ciò va discapito proprio della scuderia che perde punti e occasioni importanti in pista.

Gp Giappone, cos’è successo tra i piloti Ferrari

Lo rivela Marca e i media spagnoli sono concordi con quanto avvenuto nel corso dell’ultimo gp. In Giappone si sono rivisti qualche modus operandi non troppo funzionale, è ripartita così una polemica in casa Ferrari che è destinata a durare ancora per molto. Carlos Sainz ha messo il carico, e sicuramente non è stato molto contento per quanto visto, voleva ben altro atteggiamento dopo la sua vittoria recente. Tant’è, Suzuka è diventato teatro di scontro: la Ferrari avrebbe ‘favorito’ Leclerc.

I media iberici tendono la mano al loro pilota di casa, scrivendo come le soste ritardate della scuderia abbiano dato un vantaggio a Charles Leclerc nel corso della gara, penalizzando oltre modo lo spagnolo Sainz in pista. Una mossa strategica non eccezionale, proprio perché le Ferrari avevano l’occasione di arrivare davanti alle due Mercedes e non dietro, con qualche accortezza maggiore. Problema quindi che ha portato a perdere punti e fiducia, per una situazione futura non tanto facile da inquadrare.

La Ferrari cerca la seconda posizione nella classifica dei costruttori, che porterebbe comunque più denaro e prestigio. Sarebbe la prima delle scuderie “normali”, considerando come Verstappen abbia fatto più punti di ogni team dal secondo posto a scendere.

Per fare ciò serve una sinergia assente o quasi tra i due piloti, che lottano ora per il primato personale. Leclerc vuole primeggiare su Sainz e viceversa, questo è un aspetto che porterà sorprese anche in vista della prossima stagione, non si esclude un colpo di scena a fine campionato.