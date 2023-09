Anna Falchi, tutto troppo aderente: visione rovente

Anna Falchi ha lasciato tutti senza parole. La bella attrice ha indossato un vestito decisamente troppo aderente per gli occhi altrui

Anna Falchi non ha mai fatto mistero del suo fisico meraviglioso. Prima conduttrice televisiva e poi promettente attrice, da qualche anno a questa parte si è dedicata ai social con grande successo. E se i risultati sono questi, non si può che sperare possa continuare su questa falsariga.

Le decine di migliaia di follower che la seguono non vedono l’ora di vedere il prossimo post. Così parleremo in maniera dettagliata della foto che in tanti aspettavano con ansia. L’ultimo scatto social ha infatti conquistato tutti.

Di recente Anna Falchi è approdata in Sardegna per prestarsi alla conduzione di un evento piuttosto rinomato. La bella madrina dell’evento in questione ha prestato la sua presenza soave alle interviste. Una in particolare, tra le tante, ha rivelato dei retroscena interessanti.

Durante la sua prolifica carriera da attrice ha avuto modo di impressionare addirittura personaggi del calibro di Federico Fellini, il celebre regista autore di capolavori cinematografici del calibro de “La dolce Vita” e molti altri ancora. Trascorsi professionali a parte, la protagonista di questo articolo è ritornata anche su un caso piuttosto clamoroso.

Anna Falchi lascia tutti a bocca aperta

Tempo fa, nel bel mezzo di un’intervista diretta da Daniele Luttazzi, la bella conduttrice si è tolta le mutandine in diretta televisiva. Un episodio che ai tempi generò parecchio scalpore, ma che fece allo stesso modo comprendere il tipo di approccio messo in pratica dall’attrice. Riguardo questo episodio la diretta interessata ha rivelato di essere stata ingenua. Lasciando così presagire che difficilmente rifarebbe una cosa del genere.

Sui social ha avuto modo di adeguare molto meglio la sua presenza, sposando fin da subito le meccaniche della piattaforma. Tuttavia non ha mai disdegnato del tutto le foto piccanti, anzi. Di recente sembra averne riscoperto il piacere, ritrovandosi così a postarne parecchie che hanno intrigato i fan. Soddisfacendo così l’appetito di tutti coloro che la seguono ogni giorno.

Tacchi abbinati col vestito rosa, una scalinata e la classica posa con le gambe accavallate. Sono bastati questi tre elementi, per fare in modo che la bella conduttrice rimanesse impressa nella memoria altrui in maniera indelebile. E chissà che non possa tornare in grande spolvero con post sempre più frequenti, come tutti del resto si augurano.