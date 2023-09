Durissimo colpo per Schumacher: notizia da ko

Non arrivano buone notizie per Schumacher, l’ultima decisione sembra confermare come non ci sarà ai nastri di partenza per il futuro

Il pilota figlio d’arte dovrà rinunciare a un ritorno immediato in Formula 1, c’è qualcosa che non va e rimanda così l’appuntamento con un volante ufficiale.

I giochi sembrano essere ormai chiusi per la prossima stagione, quasi a sorpresa considerando come era uno dei nomi più caldi per il ritorno in pista. Alla fine però Mick Schumacher si potrebbe ritrovare senza una guida titolare: non sarà tra i migliori nel mondo dei motori.

Una decisione che fa discutere, ma arriva dopo un’attenta analisi. Schumacher non sarà in pista, il giovane pilota ha già disputato due campionati in F1, ma la sua terza stagione non sarà quella del 2024, la conferma è arrivata anche dagli ultimi test.

Schumacher a casa, cos’è successo

Uscito dai canoni della Ferrari, al momento è terzo pilota della Mercedes ma con un Toto Wolff che ha spinto per un suo ritorno in pista, ma altrove. Impossibile far coesistere Hamilton-Russell e Mick Schumacher, meglio cercare una soluzione per il futuro, considerando come nel biennio alla Haas non aveva incantato più di tanto. Si parlava come di predestinato nelle seconde stagioni, ma non è avvenuto nulla di tutto ciò, e per rivederlo nella terza occasione ci vorrà ancora del tempo. La Williams rifiuta Mick Schumacher, cercherà altrove per occupare la sua seconda casella in pista per il 2024.

Qualcosa che arriva quasi in maniera inaspettata per la Mercedes, Wolff aveva addirittura facilitato il compito della Williams, girando così i dati svolti al simulatore dal pilota. Proprio da questa mossa, è arrivato il no definitivo. I dati di Schumacher non convincono, meglio puntare su un altro driver, che possa anche garantire qualche soldo in più, fattore non proprio da scartare in una Formula 1 ancora molto legata al concetto di pilota pagante.

Al momento la scuderia ha in pista il thailandese Alexander Albon, protagonista di una grande ripresa e che ha garantito punti vitali alla Williams in ottica costruttori. Diverso il discorso per quanto riguarda Loren Sargeant, capace di distruggere almeno una macchina a week end e non troppo gradito peri l 2024. Si fanno tanti nomi, uno su tutti quello di Felipe Drugovich per la sostituzione. È il terzo pilota della Aston Martin, il brasiliano garantirebbe un introito con gli sponsor di ben 15 milioni di euro.