Offerta choc del Napoli, lo vuole mezza Serie A

Il Napoli fa sul serio, offerta incredibile del club di Serie A: il gioiello fa gola a mezza Italia, ma il prezzo continua a salire

Il prossimo mercato potrebbe regalare gioie e dolori ai tifosi del Napoli. Nei giorni in cui si discute moltissimo del futuro dell’uomo simbolo della squadra azzurra, Victor Osimhen, torna di moda anche un vecchio obiettivo del club di De Laurentiis.

C’è un giocatore che sta crescendo infatti stagione dopo stagione e ormai fa gola a mezza Serie A. Un top player che sta dimostrando di poter fare la differenza nel nostro campionato e di meritare la chance in una squadra di livello europeo. Per strapparlo al suo club servirà però un’offerta choc, di quelle davvero impossibili da rifiutare.

Lo sa bene anche lo stesso De Laurentiis. Un presidente che di solito colpi del genere preferisce farli in anticipo, prima che il giocatore possa esplodere definitivamente. Ma per Teun Koopmeiners potrebbe fare un’eccezione già a gennaio, o al massimo la prossima estate.

Perché l’olandese, già nel mirino dei partenopei fin dai tempi dell’AZ, rappresenta il profilo perfetto per il club azzurro. Centrocampista moderno e duttile, è in grado di interpretare al meglio almeno tre ruoli, ha fisico, tecnica, capacità di interdire ma anche di finalizzare. Ed è ancora molto giovane.

In altre parole, è la perfetta ‘macchina da plusvalenze’, quel profilo in grado di convincere anche un presidente attento ai conti come ADL ad azzardare un super investimento.

Koopmeiners fa impazzire mezza Serie A: il Napoli ci prova, offerta super

Già grandissimo protagonista in Eredivisie, anche contro il Napoli con la maglia dell’AZ Alkmaar, Koopmeiners dal suo arrivo in Serie A è cresciuto in maniera esponenziale. Se alla prima stagione è stato già in grado di imporsi con 4 gol e un assist in 30 presenze sotto la guida di Gasperini, è lo scorso anno che Teun ha dimostrato di poter davvero fare la differenza.

10 gol, 4 assist, corroborati da prestazioni spesso dominanti. Numeri da top player del ruolo, numeri da centrocampista di livello altissimo, migliorati anche dalla sua capacità di essere micidiale sia dal dischetto che sui calci piazzati e i calci d’angolo. E l’andamento in perenne crescita è stato confermato anche da queste prime sei gare di campionato, con 2 gol e un assist già messi a segno anche nella stagione in corso.

Con un ruolino di marcia del genere non sorprende che il Napoli e le altre big di Serie A ci abbiano pensato già negli scorsi mesi. Il club azzurro si è spinto fino a offrire 37 milioni più svariati bonus alla Dea, pur di portarlo subito a casa. E questo nonostante il recente prolungamento di contratto firmato dall’olandese con l’Atalanta fino al 2027 a 2,8 milioni netti.

Ma il club orobico, consapevole dell’importanza del calciatore per Gasperini in questa stagione, ha rifiutato ogni tentativo del club azzurro. L’affare dunque per ora è quanto meno congelato, ma chissà che i discorsi non possano riaprirsi già a gennaio, o al massimo a giugno, grazie anche al possibile ‘finanziamento’ derivante dalla più che probabile cessione di Osimhen.