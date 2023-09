Roma: il colpo a gennaio arriva dalla Premier

La Roma targata mister Mourinho starebbe valutando un colpaccio dalla Premier in vista della sessione di gennaio, ma c’è un grande ostacolo

L’inizio di stagione della Roma non frena le ambizioni del club giallorosse, ma inevitabilmente impone delle riflessioni più approfondite. Cosa c’è che non va? Con l’arrivo di Romelu Lukaku, la squadra sembra aver recuperato quella cattiveria agonistica che da sempre caratterizza le squadre allenate dallo Special One.

Big Rom, dal canto suo, si sta già prendendo la Roma a suon di gol e insieme a Paulo Dybala forma una coppia d’attacco sulla carta sensazionale. Mentre la retroguardia romanista continua ad attraversare un periodo di difficoltà, eppure il trainer di Setubal tende a concentrarsi parecchio sul reparto difensivo.

I problemi al tendine di Chris Smalling, inevitabilmente, complicano i piani di Mourinho. Senza il centrale inglese in ottima forma, la squadra va in evidente difficoltà. L’ex Manchester United è in assoluto uno dei giocatori più forti che lo Special One ha a disposizione, di conseguenza l’allenatore lusitano si augura che il classe ’89 rientri nel migliore dei modi e il più in fretta possibile.

Nel frattempo, Mourinho ha iniziato a schierare da titolare il nuovo arrivato Evan N’Dicka, il quale però mostra qualche lacuna dal punto di vista difensivo. Inoltre, la ‘Magica’ deve fare i conti con un altro grosso problema. I numeri, in tal senso, parlano chiaro: il contributo degli esterni giallorossi è a dir poco insufficiente.

Da Spinazzola a Kristensen, passando per Zalewski, Celik e Karsdorp. Nessuno di loro è in grado di incidere più di tanto in game, il che rappresenta un difetto notevole considerando poi il modulo utilizzato da Mourinho. Ragion per cui, non è da escludere che Tiago Pinto provi ad intervenire durante la sessione del calciomercato di gennaio, al fine di potenziare almeno una delle due fasce.

Calciomercato Roma, nuovo esterno dalla Premier: Tiago Pinto pensa al colpaccio

Il dirigente portoghese è sempre molto attento ai talenti che circolano in Premier League. Ecco che la società capitolina potrebbe provare ad imbastire una trattativa con il Chelsea per assicurarsi le prestazioni di Marc Cucurella.

L’esterno spagnolo è vittima del momento durissimo dei ‘Blues’, i quali non riescono ad uscire dal tunnel nonostante i vari colpi sontuosi. Non è un caso, infatti, che l’ex Brighton abbia già informato il club londinese di voler abbandonare la nave nel corso della finestra invernale dei trasferimenti.

C’è, però, un grosso ostacolo, legato alla valutazione del cartellino di Cucurella. Un anno fa il Chelsea lo pagò 80 milioni di euro, perciò servirebbe una corposa offerta da parte della Roma. L’affare, dunque, appare assai improbabile, ma i giallorossi tentano comunque di studiare una soluzione alternativa per arrivare a Cucurella.

