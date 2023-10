Morata in Serie A: la destinazione è clamorosa

Alvaro Morata può fare ritorno in Derie A, come si vocifera da tempo. Ma può farlo in una destinazione clamorosa, impensabile fino poco tempo fa

Alvaro Morata, attaccante attualmente all’Atletico Madrid ma in scadenza a giugno 2024, può fare il suo ritorno in serie A. La voce non è una novità, il calciatore è stato vicino a molti club del nostro campionato nel corso dell’ultima estate. L’Inter, la Roma, infine la Juve: è stato accostato davvero a quasi tutti i top club di serie A. Questo anche perché l’attaccante considera l’Italia una seconda casa: la moglie è italiana e risiede attualmente con i figli a Milano, dove tra l’altro il giocatore ha anche dei possedimenti. A Torino invece, sponda Juve, ha lasciato ottimi ricordi.

Ma per questa stagione il “Cholo” Simeone non ha voluto saperne di privarsi dello spagnolo. Ha posto un veto sulla sua cessione, consegnandogli una maglia da titolare (quasi) fissa del suo Atletico e venendo ripagato a suon di prestazioni. Morata è protagonista a Madrid e attualmente vive una stagione felice nella capitale spagnola. Ma naturalmente senza rinnovo presto dovrà fare i conti con il futuro.

Morata in serie A, destinazione clamorosa

Ecco perché vari club sarebbero già sulle sue tracce e pronti ad approfittarne in caso di mancato accordo, che al momento tarda ad essere trovato, con l’Atletico. La Juve monitora la situazione ma a quanto pare non è la sola. Su di lui ci potrebbe essere anche un altro club italiano, il Napoli di De Laurentiis.

Lo spagnolo piacerebbe molto al patron azzurro che vorrebbe cercare di prenderlo in caso di addio di Osimhen. Ancora meglio se a zero, naturalmente la prossima estate. La pista Napoli era già stata vociferata in passato ma senza trovare conferme concrete. Anche perché sarebbe surreale vedere un giocatore molto apprezzato dalla piazza juventina, finire ad una rivale diretta come il Napoli. Un Higuain al contrario, per intenderci.

De Laurentiis sarebbe pronto a beffare proprio i bianconeri in caso di mancato rinnovo con l’Atletico. Il giocatore piace e il Napoli è pronto a fare la sua parte, soprattutto se Osimhen dovesse andare via. La destinazione sarebbe clamorosa. Al momento si tratta solo di voci, ma chissà se più avanti potranno trovare conferma.

