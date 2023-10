Pronti 70 milioni, la Juve è rassegnata a perderlo

Niente più Juventus nel suo futuro, arriva l’offerta da 70 milioni di euro: ora i bianconeri non hanno scampo

Al di là del ‘caso’ Pogba che rischia di stravolgere i piani di mercato di Cristiano Giuntoli in vista della sessione invernale, in casa Juventus sono anche altri i pensieri che per il 2024 potrebbero in parte modificare il gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Se il francese, come pare, dovesse incappare in una lunga squalifica, allora la firma di un nuovo centrocampista nel mese di gennaio sarebbe praticamente scontata. La Juventus potrebbe ben presto fare anche i conti con quelle che saranno le cessioni: sia degli esuberi, ormai non più prioritari per l’allenatore di Livorno, sia per quel che concerne i big corteggiati dalle grandi d’Europa.

Da quest’ultimo punto di vista, sembrerebbero non arrivare notizie confortanti per il club torinese. Uno dei big di Massimiliano Allegri, l’anno prossimo, dirà con ogni probabilità addio alla Juventus. Si tratta di Federico Chiesa, sotto contratto con la ‘Vecchia Signora’ fino al 30 giugno 2025 e ancora ben lontano dal potenziale rinnovo con la società piemontese.

Dopo una stagione molto difficile dovuta al grave infortunio al ginocchio, il figlio d’arte si è ripreso alla grande sfornando prestazioni decisamente convincenti. Anche in termini di numeri visto che, nelle prime 6 giornate di campionato, l’ala genovese ha messo a segno 4 reti e firmato 1 assist vincente.

70 milioni dalla big: Chiesa lascia la Juventus

Dalla Spagna, però, tornano a far tremare la Juventus che davanti a determinate cifre non avrebbe scelta e finirebbe per lasciar partire una delle sue stelle più luminose. I colleghi di ‘Fichajes.net’, quotidiano iberico, hanno riportato una notizia decisamente intrigante che coinvolgerebbe in primissimo piano il 25enne ligure.

Chiesa è in cima alla lista di Erik ten Hag per rinforzare l’attacco del Manchester United, già nel mese di gennaio. Seppur per motivi diversi, sia Sancho che Antony non sono più una priorità per il manager olandese che adesso ha urgente bisogno di un esterno d’attacco di grandissimo livello. E Chiesa, insieme a Gnabry e Nico Williams, è tra i favoriti per vestire la maglia dei ‘Red Devils’. Davanti ad una proposta da ben 70 milioni di euro, sarebbe praticamente impossibile dire di no.

In ogni caso la Juventus, per gennaio, appare abbastanza restìa nel cedere a stagione in corso una delle sue pedine più difficili da rimpiazzare. A giugno, invece, quando il contratto di Chiesa sarà distanta solo dodici mesi dalla sua scadenza, il discorso in ottica Manchester United potrebbe decisamente essere più semplice.