Elisabetta Gregoraci in dolce compagnia: la scollatura è da capogiro

La scollatura di Elisabetta Gregoraci ha fatto girare la testa sui social ai suoi fan. Ecco il post pubblicato

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più belle d’Italia. Il suo profilo di Instagram, seguito da tantissime persone, ogni giorno pullula di commenti positivi diretti ovviamente alla sua persona.

Questa è una tendenza ormai storica, la quale ha avuto inizio fin dal primo momento in cui la bella showgirl ha compiuto il suo esordio sui social. Ha continuato su questa falsariga per anni e anni, fino a consolidare ancora di più la sua presenza.

Il fisico di Elisabetta Gregoraci è un qualcosa di meraviglioso. Si è spesso e volentieri parlato di come certe showgirl siano come il vino: più passa il tempo, più la loro bellezza non sembra voler diminuire.

Classe 1980, a distanza di anni e anni dal suo glorioso esordio nel mondo dello spettacolo la bella modella originaria di Soverato non vuole affatto appendere “il vestito” al chiodo. Giorno dopo giorno delizia i suoi follower con decine di scatti su Instagram. Accompagnati tutti quanti da commenti su commenti positivi.

Elisabetta Gregoraci è magnifica: fisico stupendo

Non potrebbe succedere altrimenti, dato l’alto contenuto che i suoi post presentano. Proprio come potremo constatare a breve, ci siamo ritrovati davanti all’ennesimo esempio di come con un semplice post sia in grado di mandare ko migliaia di persone. Apparentemente senza compiere chissà quali sforzi disumani, ma solo col suo fisico.

Il post in questione parte con delle premesse decisamente diverse. La bella Elisabetta è infatti in tenuta casalinga, con un top sportivo e dei pantaloni di acetato. La foto la ritrae con suo figlio Nathan, nato nel 2008. Ebbene, questa volta ha deciso di mostrarsi in una veste differente, ben lontana da abiti glamour e serate di gala.

La sua bellezza può ovviamente essere ammirata anche in una foto del genere, tuttavia sarebbe un peccato non soffermarsi sul grande significato che questa istantanea presenta. La descrizione parla in maniera chiara: “Nella frenesia della vita, la vera bellezza si trova nei momenti condivisi con chi ci fa stare bene”.

In questo caso appare emblematica la foto con suo figlio, sintomo di come la famiglia sia sempre e comunque il rifugio da ogni male. Per una volta i suoi follower possono dunque soffermarsi anche sul messaggio che la Gregoraci ha voluto esprimere, e non solo sul suo corpo.