Leclerc lancia la frecciatina: “Non mi piace”

Il pilota della Rossa lavora per chiudere la stagione nel migliore dei modi. Charles vuole reagire dopo un’annata piuttosto difficile

Nessuno dei suoi tifosi si aspettava un’annata del genere. Charles Leclerc lavora con grande pazienza e vuole migliorare, l’obiettivo è finire bene la stagione e spegnere cosi ogni polemica. Ad inizio anno sia lui che tutti i tifosi della Rossa avevano altre aspettative, ma ormai tira quasi aria di rassegnazione.

La Red Bull ha dominato l’intero Mondiale, Max Verstappen ha vinto quasi tutte le gare e manca solo la matematica all’annuncio del terzo mondiale vinto dal pilota olandese. Nel Gran Premio di Singapore la Ferrari si è tolta una piccola quanto importante soddisfazione, la Rossa ha vinto un Gran Premio grazie ad una grande prestazione dello spagnolo Carlos Sainz, protagonista in tutto il weekend.

In quest’occasione weekend invece amaro per il compagno di squadra di Carlos, il talento monegasco Charles Leclerc. Il pilota è stato sacrificato per il compagno ed ha ottenuto uno striminzito quarto posto. Buon risultato ma nulla in confronto alla possibilità di salire sul gradino più alto del podio, onore che a Leclerc manca ormai da troppo tempo.

In tanti hanno parlato in questi anni della rivalità tra Charles e Max Verstappen ma mentre quest’ultimo inanellava trofei non è andata allo stesso modo per Leclerc, sempre più in difficoltà. E nelle ultime ore è arrivata una nuova frecciata da parte del pilota.

Ferrari, Leclerc non si trova a suo agio

Come riporta ‘FormulaPassion’ Leclerc ha rilasciato interessanti dichiarazioni e parole che per alcuni sono apparsi quasi come una frecciata nei confronti della sua monoposto. Charles ha parlato cosi: “In generale amo avere un anteriore molto forte, e sono io che aiuto nella costruzione della macchina”. Da qui l’ammissione di colpe e Charles ha riferito: “Forse la macchina non era in grado di mantenere questo aspetto, non era in grado di gestire l’anteriore e dunque non cerco scuse e non intendo affatto trovarle“.

Il pilota ha poi proseguito: “In certi casi con quest’auto dobbiamo lavorare più sul sottosterzo, cosa che non mi piace e che sicuramente non è tra i miei punti di forza. Ho dovuto lavorare molto sul mio assetto per adeguarmi a questo stile di assetto”.

Da un lato Leclerc ha ammesso le colpe ma dall’altro ha sottolineato che non si trova a suo agio sulla Ferrari SF-23, totalmente lontana dalle sue preferenze. E in fondo sulla pista si è notato eccome con un Leclerc in difficoltà fin dai primi gran premi.