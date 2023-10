L’ex Juve ha stregato Napoli: Rudi Garcia lo vuole in azzurro

Avrebbe fatto brillare gli occhi di Rudi Garcia ma da tempo piace al Napoli, ecco chi è l’ex Juve che potrebbe arrivare in azzurro

Rudi Garcia si è ripreso il Napoli dopo qualche sbandata di inizio stagione dove a preoccupare più che altro era stata la fase difensiva, visto che in fin dei conti di sconfitta ne era arrivata solo una contro la Lazio. Gli azzurri però sono tornati a convincere oltre che a vincere ed ora sognano una bella notte europea contro le stelle del Real Madrid. Non però senza pensare al futuro.

La dirigenza ha sguinzagliato già gli scout e gli uomini di mercato, se qualcosa andasse aggiustata lo si potrebbe fare anche a gennaio, altrimenti gli azzurri attenderanno il loro momento a fine stagione per portare a casa nuovi colpi come quelli che hanno fatto diventare molto fino il palato del pubblico del ‘Maradona’. Infatti c’è già un nuovo calciatore che sarebbe finito nel mirino di Garcia e del DS, Mauro Meluso.

L’ex Juve a Napoli, colpaccio azzurro! Idea Orsolini

Al Napoli interessa già da un po’, nessuno però lo ha mai più portato via da Bologna da quando l’esterno d’attacco ha firmato per i Felsinei e cioè a gennaio del 2018. L’ottimo attaccante, Riccardo Orsolini, attende ancora la sua opportunità per rilanciarsi definitivamente in un grande club, mentre la Nazionale per lui è tornata dopo tre anni nella vittoria degli azzurri contro l’Ucraina dello scorso 12 settembre.

Dopo la tripletta segnata all’Empoli, il classe ’97 si è sbloccato in una stagione a cui mancava davvero solo il gol. Lui ne ha fatti tre tutti insieme, ma l’inizio di campionato era stato positivo per ‘Orso’ che nella passata stagione ha dato modo a tutti di capire che era arrivata la piena maturità con la sua prima doppia cifra: 11 reti in campionato. Con la maglia bolognese, in totale l’attaccante nato ad Ascoli Piceno, di reti ne ha segnate ad oggi ben 49.

Non sarà una trattativa facile e soprattutto se gli azzurri volessero portarlo a casa già a gennaio. I partenopei però potrebbero ritrovarsi in una zona di classifica favorevole e magari ad aver anche passato il girone di Champions League, dovendo quindi rinforzarsi per la volata finale. Dal canto loro però, gli emiliani potrebbero chiedere almeno 20 milioni di euro per uno dei loro migliori calciatori. Una curiosità: Orsolini è stato per diversi anni di proprietà della Juventus dove però non ha mai giocato gare ufficiali.