Michael Schumacher, rivelazione da brividi in diretta: tifosi spiazzati

La traccia lasciata da Michael Schumacher nel mondo della Formula 1 è stata evidente, un altro ricordo lo conferma per i fan

Il mondo dei motori è sempre legato alla figura del sette volte campione del mondo, Michael Schumacher, che sta affrontando da anni una battaglia ben più dura di quella giocata in pista e con un supporto che non manca mai da parte di quanti l’hanno conosciuto.

Parlare di Michael Schumacher apre sempre una sorta di scatoli dei ricordi sia per i tifosi che per gli addetti ai lavori. Ha segnato un’epoca nel mondo della Formula 1, le sue vittorie prima in Benetton e poi soprattutto in Ferrari hanno davvero lasciato il segno.

Sempre più si analizza Schumacher come pilota ma anche come uomo al di là della sua guida in macchina, cercando di mettere in risalto il suo personaggio e il carattere. La conferma arriva anche da un altro ex suo collega, che ha tracciato un ricordo quanto meno originale del tedesco.

Chandhok parla di Schumi, parole toccanti

Una rivelazione di Hakun Chandkok è analizzata dagli appassionati: il pilota indiano è stato una sorta di comparsa anche ben pagata nel mondo dei motori. Non memorabile il suo curriculum in F1, guidando per undici incontri la HRT tra il 2010 e 2011, ed esordendo proprio nel momento in cui Schumacher tornò in pista con la Mercedes. Il pilota indiano ricorda un aneddoto particolare: Schumacher fu il primo a salutarlo, un gesto di galanteria davvero apprezzato.

Il sette volte campione del mondo così mise a suo agio il driver indiano all’esordio e poco conosciuto nel mondo dei motori. Un’accoglienza senza dubbio speciale, se a fare gli onori di casa è chi – sino a quel momento – era il maggior pilota al mondo: “Schumacher è stato il primo pilota che si è avvicinato durante il media day. Mi ha salutato e mi ha dato il benvenuto nel mondo della Formula 1, abbiamo parlato per cinque minuti e mi ha chiesto da dove venivo e quali erano le mie sensazioni”.

Schumacher ha formulato gli auguri al collega indiano, un gesto senza dubbio che Chandhok ricorderà per sempre. A conferma anche di come l’ex driver tedesco comunque aveva dei rapporti umani importanti, ben capendo lo sfasamento di chi sino ad allora aveva visto le corse solamente in tv. Un gesto che l’indiano tiene nel cuore e ha voluto condividere con i fan, formulando anche i migliori auguri a Schumacher per la dura battaglia quotidiana che affronta.