Formula 1, dramma per il pilota: l’annuncio è una mazzata

Gli appassionati di Formula 1 hanno ricevuto una notizia davvero brutta: nessuno poteva immaginare questo scenario

La Formula 1 si appresta a sbarcare in Qatar, dove domenica è prevista la diciottesima prova del Mondiale 2023. Potrebbe essere il weekend del trionfo per Max Verstappen, a cui manca davvero un soffio per conquistare già da ora il suo terzo titolo mondiale consecutivo: l’olandese potrebbe stappare lo champagne già vincendo la Sprint Race di sabato 7 ottobre.

Se da una parte il mondo della Formula 1 è pronto a rendere tutti i doverosi omaggi a un fenomeno come Verstappen, dall’altra sta emergendo una certa preoccupazione per un altro pilota. L’ultimo annuncio, appena arrivato, è davvero una brutta botta per la sua scuderia e per tutti i suoi tifosi.

Stiamo parlando di Daniel Ricciardo, che ha dovuto saltare gli ultimi Gran Premi a causa di un infortunio al metacarpo della mano sinistra e che dovrà rinunciare anche alla gara sul circuito di Losail. In molti immaginavano che il weekend in Qatar sarebbe stato quello decisivo per vedere di nuovo il pilota australiano al volante dell’AlphaTauri, ma i tifosi sono purtroppo costretti ad attendere ancora il suo rientro.

Ricciardo, niente da fare: nuovo forfait per l’australiano

Come riportato proprio dalla scuderia di Faenza, infatti, in Qatar sarà ancora il giovane Liam Lawson ad affiancare Yuki Tsunoda. Niente da fare per Ricciardo, che dopo aver saltato le gare in Olanda, Italia, Singapore e Giappone si vede costretto a dare forfait anche in Qatar. Tuttavia, in queste gare in cui è stato assente le prestazioni di Liam Lawson sono state senza dubbio molto positive. Il giovane talento neozelandese è riuscito già ad andare a punti (cosa che non è ancora riuscita all’australiano, ndr), conquistando un ottimo nono posto a Singapore.

Proprio queste buone prestazioni di Lawson avevano suggerito la possibilità che l’AlphaTauri decidesse di affidare definitivamente una delle sue due vetture al 21enne per la prossima stagione. Così non sarà: Ricciardo e Tsunoda sono stati confermati dal team faentino, mentre Lawson ricoprirà ancora il ruolo di terzo pilota.

La scelta dell’AlphaTauri di non far tornare Ricciardo in pista già in Qatar è dovuta al fatto che subito dopo le PL1 ci sono le qualifiche, dato che sabato è prevista la Gara Sprint. La scuderia voleva valutare le condizioni dell’australiano nelle PL1, ma in caso di problemi avrebbe dovuto lanciare Lawson direttamente nel Q1: una mossa troppo azzardata.